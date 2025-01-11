Вдарить мороз -10 градусів: Україну накриває сильне похолодання

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода з 11 по 19 січня
- Де в Україні буде найнижча температура повітря
Погода в Україні відзначиться похолоданням – у багатьох областях температура повітря опуститься у сильніші мінуси.
Західні області уже відчули на собі похолодання, а усі інші регіони воно накриє найближчим часом. Про те, якою буде погода у вихідні 11-12 січня, а також наступного тижня (13-19 січня), розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Діана Кривобок, повідомляють "Факти ICTV".
"Циклон, який перебував цього тижня над Європою, переміщується із Заходу на Схід. Коли він був над Європою, він приносив тепло, а зараз принесе холодне повітря", – зазначила синоптик.
Погода в Україні 12 січня
У неділю, 12 січня, буде невеликий сніг в мороз у західних, східних та північних областях. Вдень і вночі температура становитиме від -1 градуса до -6, а в південній частині країни – до +6. Синоптикиня попередила про ожеледицю.
Погода в Україні 13 січня
У понеділок, 13 січня, у нашій державі всюди, крім півдня, очікується невеликий сніг. На дорогах буде ожеледиця.
Температура вночі коливатиметься між -1 і -6 градусів, удень – від -2 градусів до +3 градусів.
Погода в Україні на 14-15 січня
З вівторка, 14 січня, температура повітря в Україні продовжить знижуватися. Вночі температура повітря у західних і центральних областях триматиметься на рівні до -7 градусів. Вдень температура у нашій державі буде близькою до 0 градусів.
У південних областях температура залишатиметься вищою, але тенденція до зниження також буде помітною.
15 січня в Україні буде невеликий мокрий сніг, вдень із дощем. Вночі опадів не буде лише на півдні.
Температура повітря вночі коливатиметься від 0 градусів до -5, вдень – від -3 градусів до +3. На півдні країни температура буде від 0 градусів до +6, а в Карпатах вночі – від -5 градусів до -10, вдень – від -1 градуса до -6.
Погода в Україні 16-19 січня
Також синоптикиня дала консультативний прогноз погоди на 16-19 січня. Вона зазначила, що з 16 до 18 січня в більшості областей нашої держави буде невеликий мокрий сніг і дощ, але 18 січня вдень опадів не очікується.
Температура повітря вночі та вдень буде від -3 градусів до +3, а на сході держави вночі до -6 градусів.
19 січня в Україні не очікується опадів. Вночі температура буде від -2 градусів до +3, вдень – від 0 градусів до +6.
Погода в Україні – останні новини
Раніше Главред повідомляв, що у нашій державі вдарять морози, буде сніг – стало відомо, у яких областях України стрімко похолодає. Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні у вихідні, 11 і 12 січня.
Також раніше повідомлялося, що похолодання і мокрий сніг накриють Україну – синоптикиня назвала дату. Температура повітря різко опуститься у мінуси, у деяких областях будуть дощ і мокрий сніг.
Нагадаємо, в Україну йдуть сильні морози – синоптик назвала дату зміни погоди. Синоптик Укргідрометцентру Діана Кривобок розповіла про похолодання в Україні та морози.
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