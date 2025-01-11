Вдарить мороз -10 градусів: Україну накриває сильне похолодання

Циклон, який перебував над Європою, переміщується із Заходу на Схід і принесе холодне повітря.

https://glavred.net/synoptic/udarit-moroz-10-gradusov-ukrainu-nakryvaet-silnoe-poholodanie-10629674.html Посилання скопійоване

Погода в Україні - вдарить мороз -10 градусів/ unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода з 11 по 19 січня

Де в Україні буде найнижча температура повітря

Погода в Україні відзначиться похолоданням – у багатьох областях температура повітря опуститься у сильніші мінуси.

Західні області уже відчули на собі похолодання, а усі інші регіони воно накриє найближчим часом. Про те, якою буде погода у вихідні 11-12 січня, а також наступного тижня (13-19 січня), розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Діана Кривобок, повідомляють "Факти ICTV".

відео дня

"Циклон, який перебував цього тижня над Європою, переміщується із Заходу на Схід. Коли він був над Європою, він приносив тепло, а зараз принесе холодне повітря", – зазначила синоптик.

Погода в Україні 12 січня

У неділю, 12 січня, буде невеликий сніг в мороз у західних, східних та північних областях. Вдень і вночі температура становитиме від -1 градуса до -6, а в південній частині країни – до +6. Синоптикиня попередила про ожеледицю.

Погода в Україні 12 січня/ meteoprog

Погода в Україні 13 січня

У понеділок, 13 січня, у нашій державі всюди, крім півдня, очікується невеликий сніг. На дорогах буде ожеледиця.

Температура вночі коливатиметься між -1 і -6 градусів, удень – від -2 градусів до +3 градусів.

Погода в Україні 13 січня/ meteoprog

Погода в Україні на 14-15 січня

З вівторка, 14 січня, температура повітря в Україні продовжить знижуватися. Вночі температура повітря у західних і центральних областях триматиметься на рівні до -7 градусів. Вдень температура у нашій державі буде близькою до 0 градусів.

У південних областях температура залишатиметься вищою, але тенденція до зниження також буде помітною.

Погода в Україні 14 січня/ meteoprog

15 січня в Україні буде невеликий мокрий сніг, вдень із дощем. Вночі опадів не буде лише на півдні.

Температура повітря вночі коливатиметься від 0 градусів до -5, вдень – від -3 градусів до +3. На півдні країни температура буде від 0 градусів до +6, а в Карпатах вночі – від -5 градусів до -10, вдень – від -1 градуса до -6.

Погода в Україні 16-19 січня

Також синоптикиня дала консультативний прогноз погоди на 16-19 січня. Вона зазначила, що з 16 до 18 січня в більшості областей нашої держави буде невеликий мокрий сніг і дощ, але 18 січня вдень опадів не очікується.

Температура повітря вночі та вдень буде від -3 градусів до +3, а на сході держави вночі до -6 градусів.

19 січня в Україні не очікується опадів. Вночі температура буде від -2 градусів до +3, вдень – від 0 градусів до +6.

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що у нашій державі вдарять морози, буде сніг – стало відомо, у яких областях України стрімко похолодає. Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні у вихідні, 11 і 12 січня.

Також раніше повідомлялося, що похолодання і мокрий сніг накриють Україну – синоптикиня назвала дату. Температура повітря різко опуститься у мінуси, у деяких областях будуть дощ і мокрий сніг.

Нагадаємо, в Україну йдуть сильні морози – синоптик назвала дату зміни погоди. Синоптик Укргідрометцентру Діана Кривобок розповіла про похолодання в Україні та морози.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред