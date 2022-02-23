Березень буде аномальним: синоптики назвали дату потепління

1-3 березня поле високого тиску визначить погоду без опадів.
Погода в Україні на початку березня очікується морозною. Як зазначає заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня, опадів не очікується.
"28 лютого очікується переміщення атмосферних фронтів з півночі на південь, що призведе до невеликих опадів у вигляді снігу і мокрого снігу, а на півдні - до дощу", - розповіла синоптик, передають Факти.
Синоптик додала, що початок весни в Україні буде сухим, проте вночі очікуються морози. Місцями на території України прогнозується до 6 градусів морозу.
"1-3 березня поле високого тиску визначить погоду без опадів. Ночами мінімальна температура коливатиметься від 0 до 6 морозу, вдень максимальна температура поступово підвищиться від 0 до плюс 6", - підсумувала вона.
Прогноз погоди на березень
В Укргідрометцентрі прогнозують, що погода в Україні в березні 2022 року буде тепліше звичайного.
Середня місячна температура коливатиметься в межах 1-6° тепла, що на 1-1,5° вище норми.
А місячна кількість опадів у березні навпаки буде меншою за норму: 21-37 мм (у гірських районах 35-69 мм).
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