Грози налетять на частину областей: якою буде погода в Україні у перші дні вересня

Позбутися нестерпної спеки вдасться лише низці областей, в усіх інших буде продовжувати своє панування суха і спекотна погода.

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Погода в Україні – низку областей накриють грози у перші дні осені/ unsplash.com

Погода в Україні у перші дні вересня 2023 зовсім не нагадуватиме осінню. Температура повітря залишатиметься високою, лише подекуди стовпчики термометрів трішки опустяться.

31 серпня та у перші три дні вересня в Україні переважатиме суха і спекотна погода. Від спеки вдасться позбутися лише західним регіонам та двом областям на півночі – там будуть дощі і грози. Таким прогнозом поділився синоптик Ігор Кібальчич, пише Meteoprog.

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Погода в Україні 31 серпня

У четвер, 31 серпня, у більшій частині нашої держави опадів не очікується. Грозові дощі можливі лише у західних областях.

Вночі температура повітря становитиме від +14 до +19°С, вдень повітря прогріється до +28…+33°С, у західних областях очікується від +25 до +30°С. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Погода в Україні 31 серпня/ meteoprog.com

Погода в Києві 31 серпня

Синоптик Наталія Діденко розповіла, що "літо все-таки від’їжджає", і спека буде потрохи вщухати. За її словами, у Києві в четвер, 31 серпня, буде спекотно, але без максимальних температур, які ми бачили минулим часом. У той же час в столиці варто бути готовими до грози.

"У Києві літо завтра трохи зронить прощальну сльозу з грозою, але не надто щедру – все одно ж через рік побачимося. Ще буде в столиці спекотно, проте без перебору, +29 градусів. А в п’ятницю (1 вересня – ред.) взагалі кияни набиратимуть у глечики благословенне повітря, спека здується", – розповіла Діденко.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog.com

Погода в Україні 1 вересня

У п'ятницю, 1 вересня, дощі знову накриють західні області України, також вони можливі вдень місцями у Чернігівській і Київській областях. В усіх інших регіонах переважно буде сухо.

Згідно з прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, температура повітря вночі буде в межах від +15 до +20°С, вдень у західних областях стовпчики термометрів покажуть від +23 до +28°С, на решті країни потеплішає до +29…+34°С. Вітер буде південно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с.

Погода в Україні 1 вересня/ meteoprog.com

Погода в Україні 2-3 вересня

У суботу та неділю, 2-3 вересня, на заході України погода зіпсується ще більше. Періодично у західних областях будуть короткочасні дощі із грозами. В усіх інших регіонах опадів не очікується.

Вночі температура повітря очікується в межах від +13 до +18°С, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +28...+33°С, у західних областях буде +22...+27°С. Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с.

Погода в Україні 2 вересня/ meteoprog.com

Погода в Україні

Раніше заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла, що в Україні на 3 дні похолодає і будуть дощі, потім – знову спека. Погода в Україні на короткий проміжок часу стане прохолоднішою, але після цього у частині областей знову вдарить температура до +36 градусів.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кибальчич розповів, якою буде погода в Україні на тиждень з 28 серпня по 3 вересня. Зберігатимуться спекотні температури повітря. Суха погода переважатиме у більшості областей, і лише на заході та подекуди на півночі нашої держави варто очікувати дощів з грозами.

Якою буде погода в Україні у вересні 2023 року

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на вересень 2023. Середня температура повітря загалом буде вищою, ніж у такий самий період у минулі роки. Але подекуди стовпчик термометра опускатиметься до мінусових температур.

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