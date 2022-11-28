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"Путін не вкраде Різдво": Кличко відповів, як Київ проведе новорічні свята і чи буде ялинка

28 листопада 2022, 11:20

Мер столиці обговорив цю тему з військовими, і ті сказали, що не хочуть відбирати у своїх дітей святковий настрій.

главная елка Украины
Кличко відповів, чи буде на новорічні свята у Києві ялинка/ УНІАН

У Києві на новорічно-різдвяні свята встановлять ялинку, проте не буде концертної програми і фудмаркетів.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в інтерв'ю "РБК-Україна". Він зазначив, що рішення про встановлення ялинки прийняв після спілкування з військовими.

За словами Кличка, під час спілкування з військовими один з українських бійців сказав: "Чому моя дитина буде зараз без ялинки, без Нового року, без новорічного настрою?".

Тому ялинку все-таки встановлять, щоб вона подарувала новорічний настрій дітям. Але не буде масових заходів, концертних програм і фастфудів.

"Ми розуміємо, що масові заходи заборонені у воєнний час. І їх не буде в жодному разі. Але скасовувати Новий рік і Різдво ніхто не збирається, й атмосфера Нового року повинна бути", – зазначає мер столиці.

Кличко наголосив, що не можна дозволити Путіну вкрасти в українців Різдво і Новий рік.

Мер пояснив, що ялинки встановлять у різних локаціях міста, зокрема і на Софійській площі. При цьому їх будуть встановлювати не за бюджетні кошти, а за кошти бізнесу. Бізнесмени уже відгукнулися на таке прохання місцевої влади, каже Кличко.

Раніше Кличко зазначав, що відключення світла у столиці Україні можуть тривати аж до весни 2023 року. Через холодні температури люди можуть використовувати більше теплонагрівальних приладів, що у свою чергу збільшить навантаження на мережу.

Також Кличко заявив, що повної евакуації з Києва у разі затяжного блекауту не буде. Можливий лише тимчасовий переїзд деяких жителів в передмістя. За його словами, міська влада повинна бути готова до різних сценаріїв, зокрема і до поганих.

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