Йде нестерпна погода: синоптики розповіли, коли вдарить 30-градусна спека

Найтепліший день буде 20 травня в Україні.
Погода в Україні найближчими днями буде дощовою. Синоптики прогнозують і похолодання.
А ось у середу в Києві прогнозується незначний дощ.
За даними метеосайта Wisemeteo, найнижча денна температура очікується на рівні 12 градусів тепла 23 травня.
Найтепліший день - 20 травня, коли стовпчики термометрів піднімуться до +22 градусів.
У перший місяць літа максимальна денна температура прогнозується на рівні 30 градусів тепла - 22 червня.
В інші дні в червні буде прохолодніше. Дощових днів у червні, за прогнозами синоптиків, буде 13.
Вночі стовпчики термометрів у Києві показуватимуть від 11 до 19 градусів зі знаком "плюс".
Читайте також:
- Анормальна спека і смерчі: синоптики розповіли, яким буде Червень в Україні
- В Україні сильно похолодає: синоптики назвали найхолодніший день
- В Україні вдарять заморозки: синоптики назвали дату небезпечної погоди
Автор: Маша Тупченко