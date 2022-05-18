Йде нестерпна погода: синоптики розповіли, коли вдарить 30-градусна спека

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні найближчими днями буде дощовою. Синоптики прогнозують і похолодання.

А ось у середу в Києві прогнозується незначний дощ.

За даними метеосайта Wisemeteo, найнижча денна температура очікується на рівні 12 градусів тепла 23 травня.

Найтепліший день - 20 травня, коли стовпчики термометрів піднімуться до +22 градусів.

У перший місяць літа максимальна денна температура прогнозується на рівні 30 градусів тепла - 22 червня.

В інші дні в червні буде прохолодніше. Дощових днів у червні, за прогнозами синоптиків, буде 13.

Вночі стовпчики термометрів у Києві показуватимуть від 11 до 19 градусів зі знаком "плюс".

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