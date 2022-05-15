В Україні сильно похолодає: синоптики назвали найхолодніший день

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні найближчими днями принесе похолодання, дощі та грози.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, в середу, 18 травня буде найнижча температура і холодна погода.

"У середу, 18-го травня, в більшості наших областей очікується відчутне, проте короткочасне, похолодання. Але друга половина наступного тижня поверне тепло в Україну", - прогнозує Діденко.

В понеділок, 16 травня, опади ймовірні у Харківській, Сумській, Полтавській області. Також локальні дощі вірогідні в навколокарпатських областях. На інших територіях - переважно сухо.

Північно-західний вітер очікується помірним, на сході і півночі - сильнішим, поривчастим.

Вночі температура +6 +11 градусів, вдень +16 + 20. Тепліше на півдні, південному заході та на Закарпатті +21 +24 градуси.

У Києві понеділок буде вітряним, зі свіжою ніччю, вдень до +18 градусів. Опади не передбачаються, буде сухо і сонячно.

Погода в Україні прогноз

17 травня на Правобережжі очікуються дощі та грози. Сильні опади вірогідні в західних областях. Температура +16 +20, на півдні до + 24 градусів.

18 травня температура знизиться до +12 +17, на півдні +19. Буде похмуро і з дощами, на сході опадів найбільше.

19 травня із заходу зайде потепління, +17 + 22. На решті території все ще прохолодно, +13 + 17. Грози і дощі найбільш вірогідні на сході і півдні.

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