В Україні сильно похолодає: синоптики назвали найхолодніший день

У понеділок, 16 травня, опади ймовірні в Харківській, Сумській, Полтавській області.
Погода в Україні найближчими днями принесе похолодання, дощі та грози.
Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, в середу, 18 травня буде найнижча температура і холодна погода.
"У середу, 18-го травня, в більшості наших областей очікується відчутне, проте короткочасне, похолодання. Але друга половина наступного тижня поверне тепло в Україну", - прогнозує Діденко.
В понеділок, 16 травня, опади ймовірні у Харківській, Сумській, Полтавській області. Також локальні дощі вірогідні в навколокарпатських областях. На інших територіях - переважно сухо.
Північно-західний вітер очікується помірним, на сході і півночі - сильнішим, поривчастим.
Вночі температура +6 +11 градусів, вдень +16 + 20. Тепліше на півдні, південному заході та на Закарпатті +21 +24 градуси.
У Києві понеділок буде вітряним, зі свіжою ніччю, вдень до +18 градусів. Опади не передбачаються, буде сухо і сонячно.
Погода в Україні прогноз
17 травня на Правобережжі очікуються дощі та грози. Сильні опади вірогідні в західних областях. Температура +16 +20, на півдні до + 24 градусів.
18 травня температура знизиться до +12 +17, на півдні +19. Буде похмуро і з дощами, на сході опадів найбільше.
19 травня із заходу зайде потепління, +17 + 22. На решті території все ще прохолодно, +13 + 17. Грози і дощі найбільш вірогідні на сході і півдні.
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