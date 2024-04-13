Грозові дощі та потужний вітер: у яких областях буде +8 градусів

У деяких областях швидкість вітру через негоду буде досягати 20 м/с.

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Прогноз погоди в Україні на 14 квітня / фото: pixabay

Погода в Україні 14 квітня буде тепла, але дощова погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 14 квітня / фото: meteoprog

Синоптики попереджають про те, що у західних областях місцями будуть сильні пориви вітру - до 15-20 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 14 квітня / фото: meteoprog

Погода 14 квітня

В Україні 14 квітня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у західних та північних областях. Там можуть бути грози. Вітер в цей день буде південно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с. Можуть бути сильні пориви вітру.

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"Температура вночі 7-12°, вдень 18-23°, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті місцями до 26°; у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +23

За даними meteoprog, 14 квітня в Україні буде тепло, але очікується дощ. Найтепліше буде в Закарпатській, Миколаївській, Одеській областях. Там температура повітря підвищиться до +12...+23 градусів. Найхолодніше буде у Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до 9-17 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 14 квітня / фото: ventusky

Погода 14 квітня у Києві

У Києві 14 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. У цей день вітер буде західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 7-12°, вдень 18-23°; у Києві вночі близько 10°, вдень 20-22°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 14 квітня / фото: ventusky

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Главред публікував календар магнітних бур на квітень. Найпотужніша буря буде на початку квітня і затягнеться вона на 6 днів.

2 квітня Київ та інші регіони накрила жорстка пилова буря із Сахари. Вона значно посилилась через штормовий вітер. У багатьох містах України погіршилась видимість, а вітер "переносив" не лише пилюку, а й зривав частини даху, валив дерева та "підіймав" сміття.

Синоптики розказали про те, що у Європі знову почала бушувати пилова буря. В Україні почали боятися, що країну атакує нова пилова буря із Сахари. Однак повідомляється, що до 10 квітня її не слід очікувати, бо ситуація в країні стабілізувалась.

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