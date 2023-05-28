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Це не землетрус в Україні: сейсмологи розповіли, що сталося вночі 28 травня

Марія Тупік
28 травня 2023, 13:03 оновлено 28 травня, 13:12
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Моніторингові засоби установи не зафіксували ніяких поштовхів, підкреслили фахівці.
Землетрус в Україні
Землетрус в Україні / Колаж Главред, фото pixabay

В Україні вночі 28 травня жителі кількох регіонів скаржилися на підземні поштовхи. У Мережі повідомили, що в Києві стався землетрус.

Жителі Києва та області могли відчувати вібрацію і підземні поштовхи. Сейсмологи прокоментували цю інформацію та заявили, що не зафіксували природних явищ, пише 24 канал.

Повідомляється, що моніторингові засоби установи не зафіксували ніяких поштовхів, підкреслили фахівці.

Але додали, якби в Києві дійсно зафіксували землетрус, інформація про інцидент з'явилася б на офіційних ресурсах центру.

"Ні, не було нічого зафіксовано в тому районі. Не можемо підтвердити, що це був саме землетрус", – заявив експерт.

Що сталося в ніч на 28 травня в Києві

Що могли відчувати кияни сейсмологи не знають, але припускають, що, можливо, сталося інше природне явище, яке головний центр спеціального контролю не відстежує.

Землетрус у Києві
Землетрус у Києві / скріншот

Землетрус в Україні

Варто зазначити, що моніторингові сайти вночі повідомили, що землетрус нібито сталося в Київській області, шкалою 3.4 бала.

Землетрус у Києві
Землетрус у Києві / скріншот

Зазначимо, 26 травня о 21:38:49 у Полтавській області було зафіксовано землетрус магнітудою 3,5 балів по школі Ріхтера.

Він стався ввечері в п'ятницю за 20 кілометром на захід від облцентру. Перед цим сейсмологи класифікували за параметрами як 2,7 балів.

За уточненою інформацією, епіцентр землетрусу знаходиться в Решитилівському районі на глибині 7 км.

Дивіться відео про те, які наслідки спричинив землетрус у Туреччині та Сирії:

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