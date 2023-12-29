Пориви вітру будуть 36 м/с: синоптики попереджають про небезпеку

У Карпатах може зійти снігова лавина. Загалом в Україні буде достатньо тепла погода.

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Прогноз погоди в Україні на 30 грудня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 30 грудня буде місцями сніжною та дощовою. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В українських Карпатах пориви вітру будуть досягати 15-20 м/с. На високогір'ї Карпат місцями швидкість вітру буде досягати 36 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 30 грудня / фото: ventusky

У Івано-Франківській та Закарпатській областях оголошено 2 рівень небезпечності. Там може зійти снігова лавина.

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Погода 30 грудня

В Україні 30 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг у північних областях та Карпатському регіоні. У південних та центральних областях буде туман. У цей день вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний, швидкість 7-12 м/с. Можуть бути сильні пориви вітру.

"Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу; вдень 4-9° тепла, у південній частині та на Прикарпатті 7-12°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +9

За даними meteoprog, 30 грудня буде достатньо сухо. Найнижча температура повітря буде на території Сумської області. Там температура повітря підвищиться до -1...+4 градусів. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +4...+10 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 30 грудня / фото: meteoprog

Погода 30 грудня у Києві

У Києві 30 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують невеликий дощ. У цей день вітер буде західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 4-9° тепла; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 7-9° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 30 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні

Нещодавно синоптик розповів, чи піде сніг на Новий рік. Очікується, що в Україні погода на Новий рік буде теплою, температура повітря підвищиться вище 0. Водночас у більшості областей 31 грудня та 1 січня будуть невеликі дощі, а подекуди мокрий сніг.

Ще один синоптик розповів, де будуть мороз і снігопади, а де +11 градусів. Сніг у святкові дні буде лише на невеликій частині нашої країни, у всіх інших областях очікується дощ і тепла погода.

Також синоптики розповіли, якою буде погода в перший місяць 2024 року. У січні температура повітря буде на 1,5-2 градуси вищою за норму. Кількість опадів буде в межах норми, свідчить прогноз погоди.

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