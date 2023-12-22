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Морози, сніг і вітер 20 м/с: синоптик назвав дати сильного похолодання

Альона Вороніна
22 грудня 2023, 13:20
В Україні очікується короткочасне похолодання, місцями пройде сніг і буде поривчастий вітер.

Погода, зима, сніг
Погода в Україні стане холоднішою – будуть морози, сніг і вітер 20 м/с/ unsplash.com

Погода в Україні знову принесе неприємні сюрпризи – у вихідні, 23 і 24 грудня, на нашу державу налетить похолодання і подекуди буде невеликий сніг та поривчастий вітер.

Таким прогнозом поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog. Він зазначив, що у найближчі дві доби на погодні умови в нашій країні впливатиме малорухомий циклон із центром над Білоруссю та країнами Балтії.

відео дня

Синоптик розповів, що в нашу країну буде заходити холодне повітря з тилової частини циклону, і через це температурний фон в більшості областей знизиться на 4-7 градусів.

Крім цього, посилиться вітер західної чверті, подекуди до 15-20 м/с. Також Кібальчич попередив, що водіям і пішоходам варто бути обережними на дорогах і тротуарах, адже можлива ожеледиця.

Погода в Україні 23 грудня

У західних областях

У суботу, 23 грудня, у західних областях нашої країни упродовж доби буде невеликий мокрий сніг. Також варто бути готовими до того, що налетить хуртовина, а на дорогах буде ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -4...+1 градусів, вдень -3...+2. У Карпатах протягом доби -2...-7 градусів.

У північних областях

На півночі нашої держави в суботу вночі місцями будуть опади – будуть йти мокрий сніг та дощ, вдень невеликий сніг і мокрий сніг. На дорогах буде ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень -3...+2.

У центральних областях

У центральних областях України в суботу вночі місцями пройде дощ із мокрим снігом, вдень буде невеликий мокрий сніг, місцями з дощем. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градусів, вдень 0...+5.

На півдні України

У південних областях і Криму пройде невеликий мокрий сніг із дощем. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 градусів, вдень +2...+7.

У східних областях

У східній частині країни вночі очікується дощ, вдень місцями невеликі опади. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря протягом доби 0…+5 градусів.

Погода в Украине 23 декабря
Погода в Україні 23 грудня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 24 грудня

У західних областях

У неділю, 24 грудня, на заході нашої країни вночі очікується невеликий сніг і хуртовини. Вдень та ввечері буде сніг і мокрий сніг, який може переходити у дощ. У Карпатах будуть помірні снігопади, на дорогах ожеледиця. Вітер вночі західний, вдень південно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, вдень -1...+4. У Карпатах вночі -4...-9 градусів, вдень 0...-5.

У північних областях

На півночі нашої держави пройде невеликий, подекуди помірний сніг. Варто бути обережними на дорогах через ожеледицю. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, вдень -3...+2.

У центральних областях

У центральних областях вночі істотних опадів не очікується, вдень місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень -2...+3.

Погода в Украине 24 декабря
Погода в Україні 24 грудня/ Укргідрометцентр

На півдні України

У південних областях без істотних опадів, лише у Криму місцями очікується мокрий сніг та дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -4…+1 градусів, вдень 0…+5.

У східних областях

У східних областях місцями пройде невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень -4...+1.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що синоптик назвала дату потужного циклону, коли Україну накриють мокрий сніг і дощ. У нашу державу прийде похолодання з опадами, яке триматиметься кілька днів.

Також раніше синоптик розказав, чи піде сніг на Новий рік. В Україні погода на Новий рік буде теплою, температура повітря підвищиться вище 0.

Нагадаємо, раніше синоптики Укргідрометцентру розповіли, якою буде погода в перший місяць 2024 року. У січні температура повітря буде на 1,5-2 градуси вище норми. Кількість опадів буде в межах норми, свідчить прогноз погоди.

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