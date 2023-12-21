Святкової погоди не буде: синоптик розказав, чи піде сніг на Новий рік

В Україні погода на Новий рік буде теплою, температура повітря підвищиться вище 0.

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Прогноз погоди в Україні на Новий рік / фото: pexels

Погода в Україні на Новий рік буде зовсім не новорічною. Детальніше розповів народний синоптик Станіслав Щедрін.

Він зазначив, що в Україні на Новий рік майже не буде снігу. Навіть температура буде переважно "плюсовою". Водночас у більшості областей 31 грудня та 1 січня будуть невеликі дощі, а місцями мокрий сніг.

"31 грудня та 1 січня, по всій країні очікується відносно тепла погода, температура повітря коливатиметься в межах від 0+3 на заході, півночі та північному сході, і до +2+5 на решті території", - написав Щедрін.

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Погода в Україні

Синоптик Наталія Птуха розповіла про те, що Україну накриють мокрий сніг та дощ. Вона назвала дату потужного циклону. Вона зазначила, що погодні умови почнуть змінюватись із п'ятниці, 22 грудня.

Очікується надходження атмосферного фронту із північного заходу. Синоптик попередила, що насувається доволі потужний циклон з центром над Скандинавією і трохи над Балтійським морем, який зачепить територію України: атмосферний фронт просуватиметься із заходу у східному напрямку.

Синоптик Наталія Голеня сказала, якою буде погода на Різдво і Новий рік. Вона попередила про можливість опадів у вигляді мокрого снігу і дощу на Різдво, 25 грудня. Але температурний фон у цей день залишатиметься таким самим.

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