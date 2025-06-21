Дощі з грозами накриють Україну: які області оминуть опади

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні у неділю, 22 червня
- Якою буде температура повітря
Погода в Україні у неділю, 22 червня, буде прохолодною, вітряною і з дощами.
Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що неділя не порадує покращенням погодних умов.
"Неділя в Україні знову збере метеобурчунів. По-перше: вітер ще задуватиме. По-друге: не спекотно, +20…+25 градусів максимально. Вранці взагалі холодно", – зазначила Діденко.
По-третє, очікуються дощі з грозами додала вона.
Без опадів обійдеться лише на півдні та південному сході.
Погода в Києві 22 червня
У Києві 22 червня передбачаються дощі, західний рвучкий вітер.
Температура повітря в столиці у неділю буде триматися на рівні +18…+20 градусів.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, вдарить +6 градусів – стала відома дата сильного похолодання. Прохолодна і нестійка погода з опадами накриє Україну – синоптик розповів, коли цього очікувати.
Також раніше повідомлялося, що Україну атакує похолодання – стало відомо, де температура повітря опуститься до +2 градусів. Погода у Львові буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +7 градусів.
Нагадаємо, магнітна буря рівня G1 накрила Україну – названо дату, коли шторм відступить. Потужний сонячний спалах, який відбувся раніше на північно-західній частині сонячного диска, вже втрачає вплив на Землю.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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