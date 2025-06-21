Дощі з грозами накриють Україну: які області оминуть опади

Температура повітря в Україні знизиться, стане суттєво холодніше.

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Погода в Україні - дощі з грозами накриють Україну/ фото: unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні у неділю, 22 червня

Якою буде температура повітря

Погода в Україні у неділю, 22 червня, буде прохолодною, вітряною і з дощами.

Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що неділя не порадує покращенням погодних умов.

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"Неділя в Україні знову збере метеобурчунів. По-перше: вітер ще задуватиме. По-друге: не спекотно, +20…+25 градусів максимально. Вранці взагалі холодно", – зазначила Діденко.

По-третє, очікуються дощі з грозами додала вона.

Без опадів обійдеться лише на півдні та південному сході.

Погода в Україні 22 червня/ meteoprog

Погода в Києві 22 червня

У Києві 22 червня передбачаються дощі, західний рвучкий вітер.

Температура повітря в столиці у неділю буде триматися на рівні +18…+20 градусів.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, вдарить +6 градусів – стала відома дата сильного похолодання. Прохолодна і нестійка погода з опадами накриє Україну – синоптик розповів, коли цього очікувати.

Також раніше повідомлялося, що Україну атакує похолодання – стало відомо, де температура повітря опуститься до +2 градусів. Погода у Львові буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +7 градусів.

Нагадаємо, магнітна буря рівня G1 накрила Україну – названо дату, коли шторм відступить. Потужний сонячний спалах, який відбувся раніше на північно-західній частині сонячного диска, вже втрачає вплив на Землю.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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