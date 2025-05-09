Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Дощі литимуть майже весь день: синоптики назвали регіони

Ангеліна Підвисоцька
9 травня 2025, 19:19
345
Погода у Львові буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +1 градуса.
погода
Прогноз погоди в Україні на 10 травня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 10 травня
  • Де температура повітря опуститься до -5 градусів
  • У яких областях будуть дощі та заморозки

Погода в Україні 10 травня буде дощовою та прохолодною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

10-11 травня у північно-східних, західних та Житомирській областях очікуються сильні заморозки - до 5 градусів морозу. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

відео дня

"Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам", - йдеться у повідомленні.

погода 10 мая
Прогноз погоди в Україні на 10 травня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що вихідні в Україні будуть прохолодними та дощовими. Майже у всіх областях будуть дощі. Температура повітря опуститься до 7-12 градусів тепла. Найтепліше буде на півдні - до 17 градусів тепла.

Вночі очікуються заморозки. У неділю, 11 травня, дощі литимуть майже весь день.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 10 травня

В Україні 10 травня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у східних, західних, північних та деяких центральних областях. У Карпатах прогнозують мокрий сніг. Вітер буде північно-західний та західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 2-7° тепла (у західних та Житомирській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°), вдень 9-14° тепла; на півдні та сході країни вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°. На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг; температура вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +1

За даними meteoprog, 10 травня в Україні буде свіжа погода. Найтепліше буде у Херсонській та Миколаївській областях. Там температура повітря підвищиться до +4...+17 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +1...+9 градусів.

погода 10 мая
Прогноз погоди в Україні на 10 травня / фото: meteoprog

Погода 10 травня у Києві

У Києві 10 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 10 мая
Прогноз погоди в Україні на 10 травня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні 4 травня буде штормовою. Синоптики попереджають про небезпеку.

Метеоролог Ігор Кибальчич заявив, що вподовж наступного тижня в Україні очікується похолодання з рясними дощами. Найпрохолодніше буде на північному заході та в Карпатах, а найтепліше — в Криму й на південному сході.

Водночас погода в Україні в травні 2025 обіцяє бути контрастною - температура повітря може змінюватися від спеки до прохолоди. Синоптики Укргідрометцентру не виключають навіть заморозки.

Вас також зацікавить:

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Полонені росіяни платитимуть податки в Україні: у Раді розповіли деталі

Полонені росіяни платитимуть податки в Україні: у Раді розповіли деталі

20:04Україна
Дощі литимуть майже весь день: синоптики назвали регіони

Дощі литимуть майже весь день: синоптики назвали регіони

19:19Синоптик
Встановлено особи причетних до підтримки РФ у війні з Україною генералів КНДР

Встановлено особи причетних до підтримки РФ у війні з Україною генералів КНДР

19:02Світ
Реклама

Популярне

Більше
"Передавала допомогу": що відомо про стосунки Софії Ротару з росіянами

"Передавала допомогу": що відомо про стосунки Софії Ротару з росіянами

"Не все може виглядати очевидно": Денисенко в день розлучення зробила заяву

"Не все може виглядати очевидно": Денисенко в день розлучення зробила заяву

Гороскоп на завтра 10 травня: Тельцям - хороші новини, Терезам - відновлення сил

Гороскоп на завтра 10 травня: Тельцям - хороші новини, Терезам - відновлення сил

Вдарять заморозки -3 градуси: у яких областях України різко похолодає

Вдарять заморозки -3 градуси: у яких областях України різко похолодає

Будуть заморозки, литимуть дощі: лише у 2 областях у вихідні очікується суха погода

Будуть заморозки, литимуть дощі: лише у 2 областях у вихідні очікується суха погода

Останні новини

20:04

Полонені росіяни платитимуть податки в Україні: у Раді розповіли деталі

19:53

Від козаків до ЗСУ: історик розповів, що об'єднує українське військоВідео

19:39

"У Дніпрі": Максим Галкін висловився про втрату рідної людини

19:37

Швидко і до блиску: як очистити деко від застарілого жиру та нагаруВідео

19:28

"Салатний набір" почав різко дешевшати: що буде з цінами на овочі далі

Чи зірве Україна Путіну парад 9 травня: Жданов – про удари по Москві та загрозу "Орєшніка" для КиєваЧи зірве Україна Путіну парад 9 травня: Жданов – про удари по Москві та загрозу "Орєшніка" для Києва
19:19

Дощі литимуть майже весь день: синоптики назвали регіони

19:10

Друге передування Перемоги скасовується: скільки воюватиме Путін?Погляд

19:02

Встановлено особи причетних до підтримки РФ у війні з Україною генералів КНДР

18:38

Безкоштовно, але не всюди - де пенсіонери мусять платити за проїзд у 2025 році

Реклама
18:37

Проректор будував не лише кар’єру: ДБР розслідує зловживання в академіїВідео

18:35

Запаси закінчуються: ціни на торішній овоч рвонули вгору

18:31

"Політична штука": Потап російською мовою зробив заяву від імені українців

18:28

"Дається легко": Юрій Великий розповів, як йому пародіювати Зеленського

18:21

ЗСУ звільнили важливий плацдарм: у Силах оборони розкрили нові подробиці

18:18

Україна і РФ можуть домовитись про 30-денне перемир'я: канцлер Німеччини назвав дату

18:11

Як розморозити морозилку за 10 хвилин: лайфхак, про який знають одиниціВідео

17:54

"Купили" за 1 гривню: ЄСПЛ розгляне скаргу Коломойського щодо націоналізації ПриватБанку

17:35

"Тотальний сюр": клієнти скаржаться, що ПриватБанк "з'їдає" і не повертає гроші

17:34

Україні не обіцяли членства в НАТО в рамках угоди про закінчення війни - Рютте

17:31

Буде масштабування бойових дій: експерт назвав терміни загострення на фронті

Реклама
17:21

Де дивитися Євробачення 2025 і коли виступить Україна: усі подробиціВідео

17:19

Суворі заборони 10 травня: що потрібно зробити з червоною ниткою цього дня

17:18

В Угорщині заявили про те, що знайшли "шпигунів" і вислали українських дипломатів

17:14

Задача ПДР для найуважніших: як водії повинні проїхати кругове перехрестяВідео

16:54

Як Росія вкрала в України гімн: письменник вразив правдою

16:22

"Врізав" 5-бальний шторм: коли закінчиться затяжна магнітна буря

16:18

Садівників закликали поливати троянди молоком: яка причина

16:17

Китай допомагає РФ воювати проти України: у Раді висунули гучне звинувачення

16:15

Долар раптово пішов на зліт: яким буде курс валют з 12 травня

16:12

"Історичне рішення": ЄС виділяє 1,9 млрд євро на військову підтримку України

16:00

Чим відіпрати траву з джинсів: покрокова інструкція, щоб плями зникли безслідноВідео

15:55

В ЄС відповіли, чи є шанс обійти вето Угорщини щодо членства України

15:41

Ціна на популярний овоч в Україні обвалилася на 12%: у чому підводний камінь

15:34

Залізо тут ні до чого: що означає, якщо яблуко швидко темнієВідео

15:24

РФ стягує сили до кордонів країн Балтії: розвідка попередила про загрозу війни

15:19

РФ треба покарати так само, як нацистів після Другої світової - Зеленський

15:16

Ціни злетіли на 17% за тиждень: в Україні раптово дорожчає ключовий овоч

14:48

Шоколадом доверху чи знизу: виявилось, що люди все життя їли печиво неправильно

14:41

"Вважала селючкою і їй подобався мій чоловік": Фреймут рознесла Машу ЄфросинінуВідео

14:34

Бур’ян просто зникне: як позбутися кульбаб на ділянці

Реклама
14:33

Найкращий голова СБУ за період незалежності - експерт про присвоєння Малюку звання "Герой України"

14:26

Україна викрила шпигунів з Угорщини: в МЗС прокоментували причетність країни

14:21

РФ скидала бомби навіть під час параду Путіна: деталі ударів по Сумщині

14:17

Як уберегти сім'ю від хвороб 10 травня: яке свято і день ангела

14:04

$5 тисяч штрафу за годування котів: чому любов до тварин може привести до суду

13:54

Вдарять заморозки -3 градуси: у яких областях України різко похолодає

13:47

Замислююся: Тимур Мірошниченко заговорив про завершення кар'єри ведучого Євробачення

13:42

Чи можна дитині святкувати 9 років – відповідь священникаВідео

13:36

В Німеччині налаштовані рішуче: Мерц пригрозив Путіну "ударом" за Україну

13:20

"Накриває площу": Світан назвав головну небезпеку ракети "Орешник"

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти