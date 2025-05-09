Дощі литимуть майже весь день: синоптики назвали регіони

Погода у Львові буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +1 градуса.

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Прогноз погоди в Україні на 10 травня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 10 травня

Де температура повітря опуститься до -5 градусів

У яких областях будуть дощі та заморозки

Погода в Україні 10 травня буде дощовою та прохолодною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

10-11 травня у північно-східних, західних та Житомирській областях очікуються сильні заморозки - до 5 градусів морозу. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

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"Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 10 травня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що вихідні в Україні будуть прохолодними та дощовими. Майже у всіх областях будуть дощі. Температура повітря опуститься до 7-12 градусів тепла. Найтепліше буде на півдні - до 17 градусів тепла.

Вночі очікуються заморозки. У неділю, 11 травня, дощі литимуть майже весь день.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 10 травня

В Україні 10 травня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у східних, західних, північних та деяких центральних областях. У Карпатах прогнозують мокрий сніг. Вітер буде північно-західний та західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 2-7° тепла (у західних та Житомирській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°), вдень 9-14° тепла; на півдні та сході країни вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°. На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг; температура вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +1

За даними meteoprog, 10 травня в Україні буде свіжа погода. Найтепліше буде у Херсонській та Миколаївській областях. Там температура повітря підвищиться до +4...+17 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +1...+9 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 10 травня / фото: meteoprog

Погода 10 травня у Києві

У Києві 10 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 10 травня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні 4 травня буде штормовою. Синоптики попереджають про небезпеку.

Метеоролог Ігор Кибальчич заявив, що вподовж наступного тижня в Україні очікується похолодання з рясними дощами. Найпрохолодніше буде на північному заході та в Карпатах, а найтепліше — в Криму й на південному сході.

Водночас погода в Україні в травні 2025 обіцяє бути контрастною - температура повітря може змінюватися від спеки до прохолоди. Синоптики Укргідрометцентру не виключають навіть заморозки.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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