Дощів майже не буде: Україну атакує сильна спека - прогноз

Ви дізнаєтеся:
- Яка буде погода вночі 20 червня
- Де температура повітря підвищиться до +32 градусів
- У яких областях будуть дощі
Погода в Україні 20 червня буде спекотною, але місцями очікуються дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що погода у суботу та неділю, 20-21 червня, буде теплою. Найтепліше буде у західних та південно-західних областях. Там температура повітря підвищиться до 27-32 градусів тепла. В інших областях очікується 25-29 градусів тепла.
20 червня дощі будуть упродовж смуги від Вінницької області через Черкаську, Полтавську та Харківську області. 21 червня дощі очікуються лише на крайньому заході.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 20 червня
В Україні 20 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі у північно-східних, Одеській та Вінницькій областях. Вітер буде північний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°; у південно-західній частині вночі 15-20°, вдень 25-30°", — йдеться в повідомленні.
В Україні буде +31
За даними meteoprog, 20 червня в Україні буде достатньо тепло. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підніметься до +17...+31 градуса. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря опуститься до +13...+23 градусів.
Погода 20 червня в Києві
У Києві 20 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер у цей день буде північний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура по області вночі 13-18°, вдень 23-28°; у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°", — повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди в Україні - останні новини
Як писав раніше Главред, погода в Україні на вихідних, 13 та 14 червня, буде дощовою із можливими грозами, а температура коливатиметься близько норми. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, у ці дні погодні умови визначатиме зональний переніс повітряних мас із заходу.
Крім того, синоптики Укргідрометцентру говорили, що погода в Україні 13 червня буде дощовою. Вони прогнозують дощі, грози, град та шквали у північних, центральних, південних областях.
Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що на вихідних температура повітря знизиться приблизно до +17...+23 градусів. Також очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами у східній частині України.
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Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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