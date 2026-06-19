Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Дощів майже не буде: Україну атакує сильна спека - прогноз

Ангеліна Підвисоцька
19 червня 2026, 17:42
google news Підпишіться
на нас в Google
Погода в Ужгороді буде найспекотнішою. Там температура повітря підвищиться до +31 градуса.
погода
Прогноз погоди в Україні 20 червня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Яка буде погода вночі 20 червня
  • Де температура повітря підвищиться до +32 градусів
  • У яких областях будуть дощі

Погода в Україні 20 червня буде спекотною, але місцями очікуються дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

погода 20 июня
Прогноз погоди в Україні на 20 червня / фото: ventusky

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що погода у суботу та неділю, 20-21 червня, буде теплою. Найтепліше буде у західних та південно-західних областях. Там температура повітря підвищиться до 27-32 градусів тепла. В інших областях очікується 25-29 градусів тепла.

відео дня

20 червня дощі будуть упродовж смуги від Вінницької області через Черкаську, Полтавську та Харківську області. 21 червня дощі очікуються лише на крайньому заході.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 20 червня

В Україні 20 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі у північно-східних, Одеській та Вінницькій областях. Вітер буде північний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°; у південно-західній частині вночі 15-20°, вдень 25-30°", — йдеться в повідомленні.

В Україні буде +31

За даними meteoprog, 20 червня в Україні буде достатньо тепло. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підніметься до +17...+31 градуса. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря опуститься до +13...+23 градусів.

погода 20 июня
Прогноз погоди в Україні на 20 червня / фото: meteoprog

Погода 20 червня в Києві

У Києві 20 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер у цей день буде північний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 13-18°, вдень 23-28°; у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°", — повідомляє Укргідрометцентр.

погода 20 июня
Прогноз погоди в Україні на 20 червня / фото: meteoprog

Прогноз погоди в Україні - останні новини

Як писав раніше Главред, погода в Україні на вихідних, 13 та 14 червня, буде дощовою із можливими грозами, а температура коливатиметься близько норми. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, у ці дні погодні умови визначатиме зональний переніс повітряних мас із заходу.

Крім того, синоптики Укргідрометцентру говорили, що погода в Україні 13 червня буде дощовою. Вони прогнозують дощі, грози, град та шквали у північних, центральних, південних областях.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що на вихідних температура повітря знизиться приблизно до +17...+23 градусів. Також очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами у східній частині України.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
погода прогноз погоди Укргідрометцентр Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра погода на вихідні
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Білорусь погрожує "відсіччю" Україні: що сталося на Брянщині, чи є загроза з півночі

Білорусь погрожує "відсіччю" Україні: що сталося на Брянщині, чи є загроза з півночі

19:36Аналітика
Крим повернути легше за Донбас: названо реальні терміни та шляхи деокупації

Крим повернути легше за Донбас: названо реальні терміни та шляхи деокупації

18:00Війна
Дощів майже не буде: Україну атакує сильна спека - прогноз

Дощів майже не буде: Україну атакує сильна спека - прогноз

17:42Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Чому розетки в СРСР робили значно вище, ніж зараз: відповідь здивує багатьох

Чому розетки в СРСР робили значно вище, ніж зараз: відповідь здивує багатьох

Чому не можна залишати ключ у дверях на ніч: експерти попередили про небезпеку

Чому не можна залишати ключ у дверях на ніч: експерти попередили про небезпеку

Китайський гороскоп на завтра, 20 червня: Свиням — успіх, Щурам — турботи

Китайський гороскоп на завтра, 20 червня: Свиням — успіх, Щурам — турботи

Білі кухні виходять з тренду: які кольори активно набирають популярності

Білі кухні виходять з тренду: які кольори активно набирають популярності

Чому німці ніколи не ополіскують посуд після миття: відповідь здивує багатьох

Чому німці ніколи не ополіскують посуд після миття: відповідь здивує багатьох

Останні новини

19:41

НПЗ Росії у вогні: розкрито сценарій колапсу в нафтовому секторі РФ

19:40

Як миттєво відлякати ос із ділянки без хімії: у Мережі завірусився хитрий трюк

19:36

Білорусь погрожує "відсіччю" Україні: що сталося на Брянщині, чи є загроза з півночіВідео

19:10

Трамп несподівано змінив правила гри: Кущ про удар по планам Нетаньяху та ІрануПогляд

19:04

"Мандрівник у часі" показав кадри кінця світу: як усе почалосяВідео

Крим перетвориться на котел, до кінця 2026 року росіяни почнуть тікати звідти – СвітанКрим перетвориться на котел, до кінця 2026 року росіяни почнуть тікати звідти – Світан
18:27

Навіщо господині розсипають часник на вікна — несподіваний спосіб захисту будинкуВідео

18:26

Сестри влаштували цілу виставу заради кошеняти: батьки здогадалися не відразуВідео

18:00

Крим повернути легше за Донбас: названо реальні терміни та шляхи деокупаціїВідео

17:42

Врожай буде більшим, а ціни підуть донизу: який фрукт в Україні подешевшає

Реклама
17:42

Дощів майже не буде: Україну атакує сильна спека - прогноз

17:37

Дайвери знайшли скарб із затонулого корабля: його вартість вражаєВідео

16:55

Кроти тікають миттєво: які природні аромати назавжди виженуть їх із ділянки

16:54

Монах не сідав ні на хвилину протягом 5 років: що сталося з його тіломВідео

16:37

"Вона благала мене": між Трампом і Мелоні спалахнув гучний конфліктВідео

16:24

Росіяни обстрілювали цивільних: у Краматорську є загиблі та багато постраждалихФото

16:12

Євро дорожчає, а долар летить вниз: новий курс валют на 22 червня

15:59

Котлети вийдуть соковитими і без зайвого жиру: що потрібно додати у фарш

15:57

У Житомирі за державну зраду засудили чоловіка: що відомо

15:53

Старий сарай перетворили на розкішний особняк із таємною кімнатою

15:51

Буде справжня спека: регіони розігріє до понад +30

Реклама
15:46

"Не дає заснути": український співак зізнався, що влаштувався до школи заради броні

15:39

У Путіна вперше відреагували на удари по Москві і пригрозили УкраїніВідео

15:28

Для "серйозних" мирних переговорів: у Кремлі зухвало висунули умову Європі

15:22

Чим полити кабачки в червні, щоб урожай був у рази більшим: перевірений спосіб

15:12

Сяятиме як нова: як відмити навіть найстрашніший нагар зі сковорідки без хімії

15:04

Шостий десяток: "краш" Галкін та його торс знову вразили прихильниць

14:54

Трьом знакам зодіаку зірки обіцяють найщасливіший тиждень року

14:47

На телеканалі УНІАН Серіал відбудеться прем’єра культової медичної драми "Хороший лікар": названо дату

14:37

Літо 2026 року може стати найспекотнішим в історії: чим це загрожує світу

14:37

Маловідоме українське слово "веремія": що воно насправді означає

14:33

Партнери ухвали нові рішення, а Путін боїться: Зеленський розкрив результати переговорів

14:32

До 20 років: у РФ хочуть судити Тіну Кароль

14:31

Секрет логотипу Mercedes-Benz: що насправді на ньому зображеноВідео

13:58

"Почуйте мій голос": іранську співачку засудили до 74 ударів батогомВідео

13:44

Гороскоп Таро на завтра, 20 червня: Тельцям — виклик, Терезам — боротьба зі страхом

13:43

Майже втрачені мовні перлини: 5 рідкісних українських слів із красивим звучанням

13:41

У Тернополі можуть знизити новий тариф на воду: коли він почне діяти

13:39

День літнього сонцестояння 2026: що категорично заборонено робити в цей день

13:32

Китайський гороскоп на завтра, 20 червня: Свиням — успіх, Щурам — турботи

13:00

Шквали, град та грози: найближчим часом Україну накриє негода

Реклама
12:53

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці корови за 15 с

12:47

У Росії загинула ще одна зірка КВН: що сталося

12:43

Путін знайшов причину для масштабного удару по Україні: який новий план РФ

12:31

Чи може РФ знову піти на Київ, щоб "врятувати" Крим: відповідь експерта

12:30

Перевищила швидкість заради "крутої фотки": вчинок українки вразив мережу

12:19

Конструктивний формат спілкування: бізнес позитивно відгукується про взаємодію з Будановим

11:59

"Моя нова ера": екс-учасниця "ВІА Гри" повідомила про вагітність

11:57

Керченський міст заблокують без підриву: Світан оприлюднив несподіваний планВідео

11:48

Росія атакувала цивільні судна в Чорному морі: є загиблий та поранені

11:32

Заборони у свято 20 червня: що ні в якому разі не можна робити

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Регіони
Новини ЧеркасиНовини ДніпраНовини РівногоНовини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини Сум
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПранняПрибиранняКімнатні рослиниАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти