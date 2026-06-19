Буде справжня спека: регіони розігріє до понад +30

У деяких областях синоптики прогнозують дощі.

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Прогноз погоди в Україні на 20-21 червня / фото: pexels

Що дізнаєтесь:

Якою буде погода на вихідних

Де будуть дощі

У яких областях буде найспекотніше

Погода в Україні буде спекотною. Водночас місцями очікуються опади. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Погода на вихідних

Погода у суботу та неділю, 20-21 червня, буде теплою. Найтепліше буде у західних та південно-західних областях. Там температура повітря підвищиться до 27-32 градусів тепла. В інших областях очікується 25-29 градусів тепла.

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Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

"Тридцяток" в Україні через часті повідомлення про західноєвропейську спеку не варто боятися. Справді, найближчим часом у багатьох країнах Західної Європи очікується дуже сильна спека, наприклад, на наступному тижні в Іспанії, Португалії, Франції стовпчики термометрів досягатимуть і навіть перевищуватимуть +40 градусів. Благословенний клімат України дасть змогу уникнути цієї нестерпної спеки із заходу континенту, у нас справді температура повітря підвищується, але до прийнятних літніх значень, хай побудуть собі й +30 з хвостиком, але до +40 не дійде" - пише Діденко.

20 червня дощі будуть упродовж смуги від Вінницької області через Черкаську, Полтавську та Харківську області. 21 червня дощі очікуються лише на крайньому заході.

Прогноз погоди в Україні 20 червня / фото: meteoprog

Погода у Києві

У Києві на вихідних буде тепло. Температура повітря підвищиться до +26 градусів.

"У Києві 20-21 червня погода сприятиме відпочинку чи будь-якому іншому виду ваших дієвих побажань на відкритому повітрі - сонечко, без опадів, вдень довкілля прогріється до +26 градусів", - пише Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 20 червня / фото: meteoprog

Прогноз погоди в Україні - останні новини

Як писав раніше Главред, погода в Україні на вихідних, 13 та 14 червня, буде дощовою із можливими грозами, а температура коливатиметься близько норми. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, у ці дні погодні умови визначатиме зональний переніс повітряних мас із заходу.

Крім того, синоптики Укргідрометцентру говорили, що погода в Україні 13 червня буде дощовою. Вони прогнозують дощі, грози, град та шквали у північних, центральних, південних областях.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що на вихідних температура повітря знизиться приблизно до +17...+23 градусів. Також очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами у східній частині України.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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