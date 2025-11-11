Вдарила з новою силою: Україну накрила 6-бальна магнітна буря

На Землі очікується магнітна буря рівня G3.

Україну атакувала сильна магнітна буря / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключове:

11–12 листопада Землю накриє потужна магнітна буря рівня G3

К-індекс досягне позначки 6, що підтверджує високу геомагнітну активність і ризик технічних збоїв

У вівторок, 11 листопада, геомагнітна ситуація на Землі суттєво ускладниться - очікується сильна магнітна буря рівня G3. За даними Британської геологічної служби, причиною стане корональний викид маси, який стався на Сонці ще 7 листопада.

Два спалахи класу X за три дні

9 листопада на Сонці зафіксовано спалах класу X - найпотужніший тип сонячної активності. Він супроводжувався викидом корональної маси, спрямованим прямо на Землю. Очікується, що цей потік досягне нашої планети 11–12 листопада, посилюючи магнітну бурю.

А вже 10 листопада з тієї ж активної області сонячного диска стався ще один спалах класу X. Наразі вчені не можуть точно сказати, чи вплине він на геомагнітну обстановку.

К-індекс наближається до 6

Дані meteoagent підтверджують прогноз: К-індекс, який вимірює рівень геомагнітної активності, може сягнути позначки 6. Це свідчить про сильну бурю, яка здатна впливати на роботу супутників, GPS, радіозв’язок і навіть самопочуття людей.

Україну атакувала сильна магнітна буря / Колаж: Главред, фото: meteoagent

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

