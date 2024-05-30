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Вдарить +32 градуси: синоптик назвала дату сильної спеки

Альона Вороніна
30 травня 2024, 13:49
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Скоро температура в Україні різко зросте, але також на нас чекають дощі з грозами.

Погода, жара, лето
Погода в Україні - в Україні вдарить +32 градуси/ фото: УНІАН

Погода в Україні буде спекотною у перші дні літа. У суботу та неділю, 1 і 2 червня, очікується температура до +32 градусів.

Трішки менші температури повітря будуть лише у західних областях. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко.

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"Літо дебютуватиме в Україні спекою. 1-2 червня очікується +27…+32 градуси, хіба що трохи нижче буде в західній частині, +23…+26 градусів", – зазначила Діденко

Погода в Україні 31 травня буде з дощами

Травень закінчиться дощами з грозами. У п’ятницю, 31 травня, у нашій країні будуть йти короткочасні грозові дощі, а під час гроз також можливе шквалисте посилення вітру. Така погода буде у західних та північних областях, а також на Вінниччині, Житомирщині, Київщині, західних районах Черкащини. Також при грозах можливі місцями сильні зливи.

У східних областях будуть локальні дощі та грози, на півдні дощі будуть лише в Одеській області.

На Полтавщині, у Кропивницькому з районами та Дніпропетровщині істотних опадів не очікується, зазначила синоптик.

"Спекотна погода передбачається на сході та південному сході. +26…+29, місцями до +30 градусів. На решті території України +22…+26 градусів", – зазначила синоптик.

Погода в Украине 31 мая
Погода в Україні 31 травня/ meteoprog

Погода в Києві 31 травня

У столиці України в цей день температура повітря триматиметься на рівні +22…+23 градуси, очікуються локальні грозові дощі.

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну накриють дощі з грозами – синоптик назвала дати небезпечної погоди. В Україні побільшає дощів, гроз і злив, також у деяких областях можливий шквальний вітер.

Також раніше повідомлялося, що на Україну налетить потужний шторм – будуть зливи, грози та жорсткий вітер. Синоптики попереджають про те, що під час грози може бути рвучкий вітер.

Нагадаємо, в Україну увірвалася нова магнітна буря. Фахівці прогнозують, що потужність цієї магнітної бурі зросте до 4-х балів.

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