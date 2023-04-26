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Зноситиме з ніг: в Україні вдарять заморозки і налетить шторм - синоптик

Марія Тупік
26 квітня 2023, 21:49 оновлено 26 квітня, 21:56
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По всій Україні, крім заходу, з 27 квітня будуть проливні дощі.
погода, погода в Україні
Погода в Україні / ua.depositphotos.com

Погода в Україні через циклон Udo різко зміниться. В Україні вируватимуть холодні дощі та найсильніший вітер.

Як зазначають синоптики, така погода протримається до кінця тижня, проте з 1 травня очікується потепління.

За даними синоптика Наталки Діденко, температура повітря в четвер, 27 квітня, в середньому складе вночі +3 +8 градусів, а на заході України стовпчики термометрів навіть можуть опуститися до 0 +3 градусів, причому в деяких регіонах можливі заморозки.

відео дня

Вдень найхолодніше буде вздовж смуги Чернігівщина-Київщина-Черкащина-Кропивницький-Одещина - там термометри покажуть максимально +9 +12 градусів.

На заході вдень температура повітря буде + 10 + 13 градусів,

На сході– +17 +22 градуси, в центральних областях– +15 +20.

У Вінницькій області - +10 градусів, у південній частині – +15 +20, зокрема, в Одеській області +12 градусів.

Карта погоди в Україні
Карта погоди в Україні / meteoprog.com

По всій Україні, крім заходу, буде проливний дощ.

У Києві 27 квітня очікується дощова холодна вітряна погода. Температура повітря складе + 5 +7 градусів вночі і до +10 градусів вдень.

Коли в Україні потеплішає

За даними синоптика, така погода протримається до кінця квітня, а вже з травня очікується потепління.

Дивіться відео про те, як більше трьохсот дерев магнолій розквітли в Києві.

Погода на травень в Україні

Погода в Україні у травні буде неймовірно спекотною. Після снігу, дощів і морозу в Україну вже навесні прийде літо.

За прогнозом метеорологів сайту meteoprog.com, у травні в Києві та інших областях України очікується "літня" погода. Температура повітря переважно буде вище + 20 градусів, дощових днів очікується небагато.

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