Зноситиме з ніг: в Україні вдарять заморозки і налетить шторм - синоптик

Погода в Україні через циклон Udo різко зміниться. В Україні вируватимуть холодні дощі та найсильніший вітер.
Як зазначають синоптики, така погода протримається до кінця тижня, проте з 1 травня очікується потепління.
За даними синоптика Наталки Діденко, температура повітря в четвер, 27 квітня, в середньому складе вночі +3 +8 градусів, а на заході України стовпчики термометрів навіть можуть опуститися до 0 +3 градусів, причому в деяких регіонах можливі заморозки.
Вдень найхолодніше буде вздовж смуги Чернігівщина-Київщина-Черкащина-Кропивницький-Одещина - там термометри покажуть максимально +9 +12 градусів.
На заході вдень температура повітря буде + 10 + 13 градусів,
На сході– +17 +22 градуси, в центральних областях– +15 +20.
У Вінницькій області - +10 градусів, у південній частині – +15 +20, зокрема, в Одеській області +12 градусів.
По всій Україні, крім заходу, буде проливний дощ.
У Києві 27 квітня очікується дощова холодна вітряна погода. Температура повітря складе + 5 +7 градусів вночі і до +10 градусів вдень.
Коли в Україні потеплішає
За даними синоптика, така погода протримається до кінця квітня, а вже з травня очікується потепління.
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Погода на травень в Україні
Погода в Україні у травні буде неймовірно спекотною. Після снігу, дощів і морозу в Україну вже навесні прийде літо.
За прогнозом метеорологів сайту meteoprog.com, у травні в Києві та інших областях України очікується "літня" погода. Температура повітря переважно буде вище + 20 градусів, дощових днів очікується небагато.
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