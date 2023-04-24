Налетить шторм і вдарить похолодання: синоптики назвали дати нової холоднечі

В Україні спостерігатиметься штормовий вітер та значне похолодання в деяких регіонах.

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Погода в Україні / фото УНІАН, колаж Главред

Погода в Україні у найближчі дні буде знову прохолодною. Як зазначають синоптики, 23 квітня українці ще насолоджуватимуться теплою погодою, а вже наступного дня в Україну прийде нова хвиля похолодання, проте ненадовго.

Синоптик Наталія Діденко на Facebook зазначила, що 24 і 25 квітня в Україні буде спостерігатися підвищена геомагнітна активність, яка з часом піде на спад.

У вівторок, 25 квітня, в Україні буде досить тепло – температура повітря в більшості областей коливатиметься в межах +14 +19 градусів.

відео дня

При цьому в Луганській області і на крайньому заході України буде дещо прохолодніше – близько +10 +14 градусів. У західних областях також посилиться південний вітер, який становитиме 15-18 м/с.

"Дощі пройдуть в західних областях, в східній частині, на Сумщині, Полтавщині, в Дніпрі з районами і в Запоріжжі. На решті території - без опадів", — повідомила синоптик.

У Києві 25 квітня буде суха тепла комфортна погода, а максимальна температура повітря сягатиме +19 градусів.

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Коли чекати похолодання в Україні

Похолодання прийде в Україну з середи, 26 квітня. При цьому синоптики відзначають, що на сході все одно буде досить тепло.

Дивіться відео про те, як більше трьохсот дерев магнолій розквітли в Києві.

Погода на травень в Україні

Погода в Україні у травні буде неймовірно спекотною. Після снігу, дощів і морозу в Україну вже навесні прийде літо.

За прогнозом метеорологів сайту meteoprog.com, у травні в Києві та інших областях України очікується "літня" погода. Температура повітря переважно буде вище + 20 градусів, дощових днів очікується небагато.

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