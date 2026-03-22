Буде мороз: синоптики дали прогноз погоди на найближчий час

Ангеліна Підвисоцька
22 березня 2026, 20:26
У більшості областей вдень буде тепло та сухо.
Прогноз погоди в Україні на 23 березня

  • Якою буде погода 23 березня
  • Де буде найтепліше
  • Якою буде погода у Києві 23 березня

Погода в Україні найближчим часом буде сухою та достатньо теплою. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

У більшості областей температура повітря може підвищитись до 10-14 градусів тепла. На північному сході буде прохолодніше - 8-12 градусів тепла. Найтепліше буде на півдні. Там місцями температура повітря підвищиться до +16 градусів.

У цей день буде східний помірний вітер.

"Не забувайте, що ночі ще холоднуваті, найближчої від 3 морозу до 4 тепла, відповідно, вранці ще свіже повітря і теплий шалик не буде зайвим", - пише Наталка Діденко.

Хто така Наталка Діденко

Погода у Києві 23 березня

У Києві у понеділок, 23 березня, буде тепла весняна погода. У цей день опадів не буде. Температура повітря підвищиться до +10 градусів.

"Із найближчого тижневого найкращим, найтеплішим днем попередньо обіцяє бути четвер, +12+18 градусів! Беріть вихідний", - йдеться у повідомленні.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у понеділок, 23 березня, у Житомирі та області буде спокійна та по-весняному м’яка погода. Вдень повітря прогріється до +10…+12° у Житомирі та +9…+14° в регіоні.

Також у Києві раптово погіршилася погода. Синоптики оголосили штормове попередження через сильний туман.

У Полтавській області 21–22 березня очікується мінлива хмарність без опадів. Вдень температура підніметься до +11…+13°.

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
