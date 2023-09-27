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"Бабине літо" не відпускає: де в Україні буде найтепліше

Ангеліна Підвисоцька
27 вересня 2023, 19:05 оновлено 27 вересня, 19:05
У деяких регіонах температура повітря підвищиться до 30 градусів тепла.
погода
Прогноз погоди в Україні на 28 вересня / фото: pixabay

Погода в Україні 28 вересня буде теплою. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода 28 вересня

В Україні 28 вересня буде невелика хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. На території західних та Житомирської областей вночі та вранці буде туман.

"Вітер північно-східний (у західних областях - південно-східний), 5-10 м/с, вдень в Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, у південній частині 13-18°, вдень 23-28°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 17-22°", - повідомляє Укргідрометцентр.

відео дня

В Україні вдарить +11

За даними meteoprog, 28 вересня у багатьох областях буде тепло та сухо. Найхолодніше буде у Чернігівській та Івано-Франківській областях. Там температура повітря підвищиться до 11-22 градусів тепла.

Найспекотніше буде на території Херсонської області. Там температура повітря підвищиться до 15-30 градусів тепла.

погода 28 сентября
Прогноз погоди в Україні на 28 вересня / фото: meteoprog

Погода 28 вересня в Києві

У Києві 28 вересня буде невелика хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-8 м/с. У цей день в регіоні буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"Температура по області вночі 9-14°, вдень 23-28°; у Києві вночі 10-12°, вдень 24-26°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 28 сентября
Прогноз погоди в Україні на 28 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні на осінь 2023

Синоптики вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Нагадаємо, синоптики попередили про потужну негоду – Україну та інші держави може накрити "колапс полярного вихору". У жовтні і листопаді середня в місяць температура буде на один градус Цельсія вище норми, прогнозують синоптики.

Також синоптики зазначили, що у жовтні температура повітря опуститься до -23 градусів. Загалом середня місячна температура буде на 1-1,5 градуса вище за норму. Очікується, що за жовтень 2023 року у деяких регіонах України кількість опадів складатиме 129 мм.

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