Арктичний холод з "потопом": синоптик попередив про рекордні заморозки

Середньодобова температура повітря була на 3-7° холодніше норми, розповів Віталій Постригань.
В Україні на початку вересня через вторгнення арктичного повітря спостерігалася нетипово холодна осіння погода.
Середньодобова температура повітря була на 3-7° холодніше норми, розповів синоптик Віталій Постригань.
За його даними, відзначалися дуже низькі температури вночі: спостерігалися перші осінні заморозки, оновлювалися холодні температурні рекорди.
За його прогнозом, атмосферні фронти в найближчі дні в Центральній Україні зумовлять дощову погоду, місцями з грозами і посиленням вітру.
Постригань не виключив, що може випасти близько 30 мм дощу, тобто половина місячної норми.
Нагадаємо, раніше про погоду в Україні у вересні 2022 року розповів народний синоптик Володимир Деркач. За його даними, початок осені в Україні буде досить теплим і порадує комфортною погодою.
Разом з тим він не виключив, що початок осені відзначатиметься частою зміною погоди.
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