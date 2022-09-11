Арктичний холод з "потопом": синоптик попередив про рекордні заморозки

Українців попередили про рекордні заморозки / 1zoom.ru

В Україні на початку вересня через вторгнення арктичного повітря спостерігалася нетипово холодна осіння погода.

Середньодобова температура повітря була на 3-7° холодніше норми, розповів синоптик Віталій Постригань.

За його даними, відзначалися дуже низькі температури вночі: спостерігалися перші осінні заморозки, оновлювалися холодні температурні рекорди.

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За його прогнозом, атмосферні фронти в найближчі дні в Центральній Україні зумовлять дощову погоду, місцями з грозами і посиленням вітру.

Постригань не виключив, що може випасти близько 30 мм дощу, тобто половина місячної норми.

Нагадаємо, раніше про погоду в Україні у вересні 2022 року розповів народний синоптик Володимир Деркач. За його даними, початок осені в Україні буде досить теплим і порадує комфортною погодою.

Разом з тим він не виключив, що початок осені відзначатиметься частою зміною погоди.

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