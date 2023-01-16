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Аномальний стрибок температури до + 18°: Україну накриє африканський феномен

16 січня 2023, 02:05
В Україні не виключено перевищення кліматичної норми на 10-15 °C, попередив Ігор Кібальчич.
C найближчого понеділка почнеться потепління
/ liveinternet.ru

Формування погодних умов в Україні відбуватиметься за рахунок передбачуваного надходження африканських повітряних мас, розповів синоптик Ігор Кібальчич.

За його прогнозом, 18-20 січня, по всій території України встановиться аномально тепла погода.

Він не виключив перевищення кліматичної норми на 10 – 15 °C, при цьому існує ймовірність оновлення нових рекордів максимальної температури в різних містах.

Синоптик попередив, що опади будуть випадати переважно у вигляді дощу і мряки, місцями з мокрим снігом, а в другій половині тижня знову почнеться поступове зниження температурного фону, припинення опадів і зростання атмосферного тиску через посилення повітряних потоків з центральноазіатської місцевості.

Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

При цьому ситуація зі сніговим покривом залишиться несприятливою – в більшості областей він буде відсутній, за винятком високогірних районів Карпат, пише він.

Кібальчич додав, що максимальні температурні показники очікуються ближче до кінця тижня. У четвер і п'ятницю в центральних і південних областях + 8 ... + 13°, в Криму до +18 °С.

Аномальний стрибок температури до + 18°: Україну накриє африканський феномен
/ meteoprog.com

Нагадаємо, в Україні погода піднесе черговий сюрприз. Після відчутних морозів незабаром очікується помітне потепління, розповів народний синоптик Станіслав Щедрін.

Він пише в Facebook, що в більшу частину Європи знову почне надходити теплі повітряні маси з Африки.

"Тому і в Україні знову очікується аномальне потепління до +8 +10", - попередив Щедрін.

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