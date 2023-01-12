Аномальна 'спека' до + 18°: українців приголомшили прогнозом різкого потепління

Температура в Україні підніметься набагато вище 0, при цьому в окремих регіонах прогнозується справжня "весна".

/ 1zoom.ru

Погода в Україні готує новий сюрприз. Після морозних днів і ночей прогнозується відчутне потепління.

Про ймовірні аномальні для січня температурні показники свідчать прогнозні показники спеціалізованого ресурсу Gismeteo.

Зокрема, температура в Україні підніметься вище 0, при цьому в окремих регіонах прогнозується справжня "весна".

Зокрема, на Буковині 19-21 січня не виключається до +11 градусів.

/ gismeteo.ua

Додамо, що згідно з даними погодного радара Ventusky, в Україні в середині січня ймовірні аномальні температурні показники.

Зокрема, 18 січня в тимчасово окупованому РФ Криму прогнозується до + 18 градусів.

/ Ventusky.com

Нагадаємо, в Україні погода піднесе черговий сюрприз. Після відчутних морозів незабаром очікується помітне потепління, розповів народний синоптик Станіслав Щедрін.

Він пише в Facebook, що в більшу частину Європи знову почне надходити теплі повітряні маси з Африки.

"Тому і в Україні знову очікується аномальне потепління до +8 +10", - попередив Щедрін.

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