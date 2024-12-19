Погода на Різдво в Україні: чи буде сніг і мороз

На початку наступного тижня в Україні можуть початися атмосферні процеси з північного заходу, розповіла синоптик.

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Якою буде погода в Україні на Різдво / Фото: pixabay.com

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Якою буде погода на Різдво

Чи буде сніг на свята

Погода в Україні найближчого тижня не зміниться. На Різдво, 25 грудня, синоптики обіцяють температуру повітря близько нуля, але можливий невеликий плюс. Такий прогноз погоди озвучила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

"У нас то атмосферний фронт зі змішаною фазою опадів, то потім знову певне припинення опадів і трішечки прохолодніші ночі через прояснення", - розповіла вона в коментарі 24 каналу.

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На початку наступного тижня в Україні можуть початися атмосферні процеси з північного заходу.

"У принципі вони триматимуться аж до кінця місяця", - сказала Птуха.

Погода в Києві на 10 днів / sinoptik.ua

Чи буде сніговий покрив на свята, залежить від температури. Якщо вона буде трохи нижче нуля, хоч на 2 градуси опуститься, то вже буде і сніг, і сніговий покрив. Якщо ж вище - все падатиме й одразу танутиме.

Водночас синоптик не стала прогнозувати, якою буде погода на Новий рік, оскільки до 31 грудня залишилося ще багато часу.

Якою буде погода в Україні на Новий рік - останні новини

Синоптики розповіли, якою буде погода на Новий рік 2025. Зокрема, 31 грудня у східних регіонах України буде відносно тепла погода. У нічний час стовпчики термометрів не опустяться нижче -2°С.

У центрі України новорічна ніч буде вологою, можливі опади у вигляді мокрого снігу.

У західних областях України ближче до новорічних свят взимку очікуються морози. Також випаде сніг.

Прогноз погоди на Новий рік для Півдня України обіцяє тихі та спокійні дні без морозу.

Погода в Києві новорічну ніч буде теплою та дощовою.

Як повідомляв Главред, Україну атакувала сильна магнітна буря. Вона почалася 11 грудня. 18-19 грудня буря буде на рівні трьох балів, після чого досягне мінімуму.

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Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – виипускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

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