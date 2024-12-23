Зірки "Бісової пательні" на 2+2 розповіли, як зустрічатимуть Новий рік-2025

Відсутність алкоголю, ялинка в коридорі та фірмові страви - це лише частина традицій акторів інтригуючого детективу.

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Актори Бісової пательні розповіли про свої традиції Нового року / колаж: Главред, фото: Пресслужба

2 січня на каналі 2+2 о 20:50 відбудеться прем'єра комедійного детективу "Бісова пательня". Сюжет розгортається навколо загадкового вбивства під час фіналу кулінарного шоу. Капітан Орест Осадчий до кінця року має знайти злочинця, щоб отримати бажане звання майора та влаштувати незабутнє новорічне свято для доньки. Під підозрою — кожен, хто, був на майданчику. І в кожного є власна таємниця.

Напередодні прем’єри відомі українські актори розповіли, як будуть святкувати Новий рік, яких традицій дотримуються та які страви готують.

Популярна акторка театру та кіно Дар'я Петрожицька, яка зіграла судмедекспертку, після напруженого гастрольного графіка та насичених знімань планує взяти невелику відпустку, яку проведе з коханим та найріднішими людьми.

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"Ми з сестрою та з котом плануємо поїхати в Німеччину до мого коханого хлопця та його кішки. І там, в колі сім'ї, найближчих мені людей, друзів я буду зустрічати Новий рік. Для мене це, насамперед, можливість побути разом, поспілкуватися, а не влаштовувати якісь гучні гулянки. Ми маємо пам'ятати, завдяки кому ми можемо зустріти цей Новий рік", - каже Дар'я Петрожицька.

Дар'я Петрожицька / Пресслужба

Актор театру та кіно Артемій Єгоров, якій зіграв роль слідчого Ореста, розповів, що не підтримує радянські традиції зустрічі Нового року, а ті страви, які більшість вважає традиційними, замінює на щось легке.

"На Новий рік ми замовляємо сучасну, легку їжу, спілкуємось з друзями. Я вже шість років не вживаю алкоголь, мені подобається тверезий погляд на все і ясні думки 1 січня. Мені приємніше випити чаю чи свіжого соку. Для отримання задоволення мені не потрібні якісь зовнішні чинники. Раніше, до війни, традиційно на початку року ми з дружиною любили влаштовувати собі подорожі в теплі країни. Сподіваюсь, скоро така можливість буде у всіх українців. Я вважаю, зараз, попри все, потрібно святкувати, планувати, мріяти, ставити цілі й досягати їх, не відкладаючи на потім", - поділився Артемій Єгоров.

Артемій Єгоров / Пресслужба

Українська акторка Ольга Атанасова, яка втілила образ відомої шеф-кухарки, судді кулінарного шоу Юлії, зустрічатиме Новий рік в Києві. Для зірки важливо прикрасити оселю, вишукано сервірувати стіл, створити гарну атмосферу і не спати якомога довше.

"Бабуся казала, що кожна година Нового року - то місяць наступний, як її проведеш - такий і буде місяць. Тож дотримуюсь порад і не сплю максимально довго. У мене чудові друзі, які прекрасно накривають стіл, я завжди відповідальна за коктейлі, фондю, красу на столі, канапки, гарні закуски. Люблю, щоб усе було вишукано", - розповіла Ольга Атанасова.

Ольга Атанасова / Пресслужба

Актор Юрій Дяк, який зіграв судмедексперта,не планує ніяких святкувань. Наразі він грає у виставах, знімається в кіно, бере участь в благодійних заходах для дітей. Каже, що в сучасних реаліях йому не до святкового настрою.

"Нічого не планую, де життя застане, там і зустріну Новий рік. Все може бути спонтанно. Одного разу 31 грудня я перевозив речі у свою квартиру, так і зустрів Новий рік: купив в кулінарії традиційний салат в пластиковому лотку, шампанське. Вечеряв просто на підлозі разом з телевізором. Все було дуже мінімалістично. А ще якось після вистави пішов на Софійську площу, зустрів Новий рік разом з людьми, було дуже атмосферно", - розповів Юрій.

Він каже, що раніше прикрашав ялинку, традиційно купував щороку нову іграшку на згадку. Але зараз вважає це недоцільним.

"Для мене важливіше зараз кошти, які я міг би витратити на ялинку та прикраси, задонатити. Хіба що, може, придбаю символічні гілочки, щоб в домі пахло ялицею. Знову піду в кулінарію, щось придбаю з їжі. Все дуже скромно і без викрутасів", - поділився Юрій.

Юрій Дяк / Пресслужба

Акторка Олена Олар, яка грає асистентку продюсерки шоу, теж не будує святкових планів, оскільки її тато, як і всі чоловіки родини, зараз захищають країну. Тому вечір 31 грудня акторка проведе вдома з мамою, сестрою та племінницею. До свята Олена готує салат "Крабовий" і десерт "Тирамісу".

"Зараз важко думати про свята, коли в країні війна, а близька людина далеко. Але, мабуть, варто шукати хоча б маленькі моменти радості навіть у такі складні часи, щоб підтримувати себе та своїх рідних. Святкування для нас зараз більше про надію, а не про шум і розваги. Зараз Новий рік більше асоціюється із мріями про перемогу і тим, щоб усі наші захисники повернулися додому живими. Моя найбільша мрія – щоб ми зустріли наступний Новий рік разом із татом, у мирній Україні, щоб усі захисники й захисниці, військовополонені повернулися до своїх домівок", - каже Олена Олар.

Олена Олар / Пресслужба

Відома акторка Олександра Панасевич, яка зіграла продюсерку шоу,готується зустрічати Новий рік вдома, з сім'єю. Напередодні особисто загортає подарунки, готує традиційний салат та бутерброди з ікрою.

Цю атмосферу пам'ятає з дитинства: коли бабуся готувала щось смачненьке, в домі витав аромат мандарин та ялинки, гілки якої приносив дідусь та ставив у вази.

"Пам’ятаю, як я була вдома в бабусі й дідуся. За годину до Нового року заїхали мої батьки до нас, щоб привітати, перед тим, як поїхати святкувати до друзів. Моя мама була в новій сукні, в шубі, яку тато їй щойно подарував. Така красива. Тато на неї так дивився... На все життя це в моїй пам'яті залишилося. Я тоді на 100% була щасливою дитиною!", - розповіла Олександра.

Акторка каже, що в першу чергу хоче створити святкову атмосферу для дітей, навіть, якщо доведеться це робити під звуки повітряної тривоги, як було минулого року.

"Той рік ми зустрічали в коридорі під тривогу. Прямо на підлозі поставили закуски, солодощі, відкрили шампанське, перетягнули туди ялинку і всі разом грали в ігри. Це так важливо - бути з тими, кого любиш. І цінувати це! Тому хочу провести цей час разом, щоб син був усміхнений. Ми живемо в складний час, але ми живемо! Треба намагатися і вміти радіти "тут і зараз". Вже було багато сліз, горя, страху, нерозуміння. І ми не знаємо, що чекає на нас попереду. Саме тому важливо бути радісним в цю мить", - вважає Олександра.

Олександра Панасевич / Пресслужба

Нагадаємо, у захопливій чотирисерійній стрічці знялися зіркові українські актори. Головну роль – слідчого Ореста зіграв - Артемій Єгоров, його доньку - юна акторка Марія Мархай, Олена Олар - помічницю продюсерки Галину, яка "додасть перцю" в атмосферу на майданчику. Також у стрічці знялися Деніс Мартинов, Христина Дейлик, Владлена Дедкова, Олена Олар, Олександр Сугак, Костянтин Октябрський, Юрій Дяк, Дар’я Петрожицька, Олександра Панасевич, Ольга Атанасова, Сергій Кияшко, Дмитро Суржиков, Тетяна Печенкіна та інші.

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