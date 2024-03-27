Світлична відчула себе вдома погано і швидко викликала швидку допомогу.

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Світлану Світличну госпіталізували / Колаж Главред, фото Стархіт

Акторка, яка знялася в багатьох радянських фільмах, а популярність здобула завдяки комедії "Діамантова рука" 83-річна Світлана Світлична опинилася в реанімації.

За інформацією пропагандистського ресурсу Стархіт, актриса була вдома, коли відчула різке погіршення самопочуття. Світлична відразу викликала швидку медичну допомогу.

Спочатку повідомлялося, що в актриси діагностували гострий коронарний синдром, але потім виявилося, що в неї інфаркт. Зараз зіркова пацієнтка перебуває у відділенні реанімації.

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Хто така Світлана Світлична Світлана Світлична - радянська і російська актриса, зірка фільму "Діамантова рука". Першою яскравою роллю стала фатальна спокусниця Анна Сергіївна в "Діамантовій руці" Леоніда Гайдая. За даними Вікіпедії, у цій ролі Світлична з гумором втілила абсолютно новий на той момент типаж жінки - сучасної, стильної, сексуально розкутої, крім того, фільм містив рідкісну для радянського кіно еротичну сцену.

Останніми роками Світличну часто підводить здоров'я. Минулої осені актриса перенесла пневмонію. Недуга наздогнала Світличну в психіатричній клініці, куди вона потрапила ще 2022 року.

Нагадаємо, раніше в сім'ю російської співачки Валерії, яка підтримує терориста Путіна і військовий напад Росії на Україну, прийшло лихо - сильно захворіла її трирічна онука Селін.

Раніше стало відомо про те, що російського співака Леоніда Агутіна, який спочатку нібито не підтримав військовий напад Росії на Україну, а потім відхрестився від своїх заяв, екстрено госпіталізували в Москві.

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