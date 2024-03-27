Зірку "Діамантової руки" екстрено госпіталізували

Акторка, яка знялася в багатьох радянських фільмах, а популярність здобула завдяки комедії "Діамантова рука" 83-річна Світлана Світлична опинилася в реанімації.
За інформацією пропагандистського ресурсу Стархіт, актриса була вдома, коли відчула різке погіршення самопочуття. Світлична відразу викликала швидку медичну допомогу.
Спочатку повідомлялося, що в актриси діагностували гострий коронарний синдром, але потім виявилося, що в неї інфаркт. Зараз зіркова пацієнтка перебуває у відділенні реанімації.
Хто така Світлана Світлична
Світлана Світлична - радянська і російська актриса, зірка фільму "Діамантова рука". Першою яскравою роллю стала фатальна спокусниця Анна Сергіївна в "Діамантовій руці" Леоніда Гайдая.
За даними Вікіпедії, у цій ролі Світлична з гумором втілила абсолютно новий на той момент типаж жінки - сучасної, стильної, сексуально розкутої, крім того, фільм містив рідкісну для радянського кіно еротичну сцену.
Останніми роками Світличну часто підводить здоров'я. Минулої осені актриса перенесла пневмонію. Недуга наздогнала Світличну в психіатричній клініці, куди вона потрапила ще 2022 року.
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