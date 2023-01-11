Зірка Уенздей Дженна Ортега засвітила прес в сукні принцеси на Золотому глобусі

Акторка приголомшила глядачів на червоній доріжці витонченим образом.

Дженна Ортега прийшла на Золотий Глобус у сукні принцеси / instagram.com/jennaortega

Американська акторка Дженна Ортега, яка отримала колосальну популярність завдяки головній ролі в серіалі Уенздей, відвідала церемонію вручення премії Золотий глобус, яка відбулася в Каліфорнії 10 січня.

І хоч додому 20-річна артистка вирушила без заповітної статуетки, на червоній доріжці вона викликала справжній фурор.

На офіційній сторінці Золотого глобуса в Instagram з'явилися перші кадри з церемонії. На ній Ортега сяяла в сукні принцеси від Gucci та прикрасах від Tiffany & Co.

Дженна зрадила готичній чарівності образу Уэнздей Аддамс, і постала перед колегами і глядачами в жіночному вбранні в грецькому стилі. Сукня з драпіруванням на пресі акторки вигідно підкреслила її струнку фігуру.

Ортега поступилася перемогою в номінації на кращу жіночу роль в категорії телесеріалів, мюзиклів або комедій Квінті Брансон. Але на сцену вона все ж піднялася - акторка вручала нагороду переможцю в номінації "Краща оригінальна пісня".

Раніше американська модельєр китайського походження 73-річна Віра Вонг похвалилася ідеальним тілом і стрункими ніжками в білосніжному купальнику біля басейну.

Також знімками у своєму спокусливому новорічному вбранні поділилася німецька супермодель, культова фешн-ікона 90-их Клаудія Шиффер - на них "німецька Барбі" засвітила пишні півкола грудей.

Інші новини: