Зірка Уенздей Дженна Ортега засвітила прес в сукні принцеси на Золотому глобусі

Американська акторка Дженна Ортега, яка отримала колосальну популярність завдяки головній ролі в серіалі Уенздей, відвідала церемонію вручення премії Золотий глобус, яка відбулася в Каліфорнії 10 січня.
І хоч додому 20-річна артистка вирушила без заповітної статуетки, на червоній доріжці вона викликала справжній фурор.
На офіційній сторінці Золотого глобуса в Instagram з'явилися перші кадри з церемонії. На ній Ортега сяяла в сукні принцеси від Gucci та прикрасах від Tiffany & Co.
Дженна зрадила готичній чарівності образу Уэнздей Аддамс, і постала перед колегами і глядачами в жіночному вбранні в грецькому стилі. Сукня з драпіруванням на пресі акторки вигідно підкреслила її струнку фігуру.
Ортега поступилася перемогою в номінації на кращу жіночу роль в категорії телесеріалів, мюзиклів або комедій Квінті Брансон. Але на сцену вона все ж піднялася - акторка вручала нагороду переможцю в номінації "Краща оригінальна пісня".
Раніше американська модельєр китайського походження 73-річна Віра Вонг похвалилася ідеальним тілом і стрункими ніжками в білосніжному купальнику біля басейну.
Також знімками у своєму спокусливому новорічному вбранні поділилася німецька супермодель, культова фешн-ікона 90-их Клаудія Шиффер - на них "німецька Барбі" засвітила пишні півкола грудей.
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