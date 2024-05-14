Зірка шоу Танці з зірками розкрила стать майбутньої дитини

Іванна Онуфрійчук разом із родиною дізналася, хто з'явиться на світ уже дуже скоро.

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Іванна Онуфрійчук вагітна - ведуча Танців з зірками розкрила стать первістка / колаж: Главред, фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Акторка, модель і ведуча шоу Танці з зірками Іванна Онуфрійчук на початку квітня повідомила, що чекає на первістка. Сьогодні, вже на останніх термінах вагітності, вона розкрила стать майбутньої дитини.

У своєму блозі в Instagram Онуфрійчук показала зворушливе відео з гендер-паті, на якій вона та її чоловік, казахський бізнесмен Алмаз, дізналися, хто в них буде - син чи донька.

Спочатку майбутні батьки разом із ріднею та близькими прослухали звернення, записане від імені малюка. Потім вони розпорошили з балончика дим блакитного кольору - ведуча стане мамою сина.

відео дня

"Наше найбільше у світі щастя. Дякую, що обрав нас своїми батьками, синочок", - підписала відео розчулена Онуфрійчук. Імені майбутнього малюка вона поки розкривати не стала.

Дивіться відео, на якому Іванна Онуфрійчук дізналася стать своєї майбутньої дитини:

Що таке Танці з зірками? Танці з зірками - українське танцювальне шоу, адаптація британського проєкту BBC "Strictly Come Dancing". Перший сезон вийшов на телеканалі 1+1 у 2006 році. Загалом вийшло 8 сезонів. Принцип "Танців" простий - відомі публічні особи і зірки шоу-бізнесу змагаються за звання найкращого танцюриста. У цьому їм допомагають партнери - професійні танцюристи та хореографи. Разом із ними селебрітіс у прямому ефірі виконують танцювальний номер, на підготовку якого йде тиждень.

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