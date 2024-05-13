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Фронтвумен The Hardkiss отримала престижну британську премію BAFTA

Анна Підгорна
13 травня 2024, 23:28
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Юлія Саніна в елегантному образі від українського дизайнера підкорила червону доріжку.
Юлія Саніна
Юлія Саніна отримала BAFTA - подробиці / колаж: Главред, фото: instagram.com/the_hardkiss

Українська співачка і ведуча Юлія Саніна 2023 року стала ведучою Євробачення, яке пройшло в Ліверпулі від імені України. Хвилюючий досвід став для артистки трансформуючим, а сама музична подія не "відпускає" її навіть через рік.

Так, 12 травня 2024 року в Лондоні Юлія Саніна в розкішній білій сукні від українського бренду Valery Kovalska вийшла на червону доріжку престижної британської премії BAFTA (премія Британської академії кіно і телевізійних мистецтв - прим. редактора). Ба більше - українська артистка опинилася серед лауреатів.

Співачка, як частина команди, яка створювала Євробачення-2023, отримала золоту маску в номінації "Найкраще шоу в прямому ефірі". Разом із нею нагороди отримали її колега по сцені Євробачення, британська акторка та співачка Анна Веддінґем, та британська команда BBC.

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"Мої вітання усім, хто створював Євробачення 2023! Минув рік, а ми продовжуємо з теплом згадувати, як дві країни і дві культури створили історію на сцені у Ліверпулі разом. І ця нагорода - красивий фінальний акорд Євробачення 2023", - поділилася емоціями Юлія Саніна у своєму блозі в Instagram.

Хто така Юлія Саніна?

Юлія Саніна - українська співачка, авторка пісень, ведуча. Фронтвумен українського гурту The Hardkiss. Брала участь у шоу "Х-фактор-7" (журі та наставник), "Танці з зірками", "Маскарад", "Голос країни" (зірковий тренер). У 2023 році була однією з трьох ведучих музичного конкурсу "Євробачення", який відбувся в Ліверпулі, Велика Британія.

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