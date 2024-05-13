Фронтвумен The Hardkiss отримала престижну британську премію BAFTA

Юлія Саніна в елегантному образі від українського дизайнера підкорила червону доріжку.

https://glavred.net/stars/frontvumen-the-hardkiss-poluchila-prestizhnuyu-britanskuyu-premiyu-bafta-10564898.html Посилання скопійоване

Юлія Саніна отримала BAFTA - подробиці / колаж: Главред, фото: instagram.com/the_hardkiss

Українська співачка і ведуча Юлія Саніна 2023 року стала ведучою Євробачення, яке пройшло в Ліверпулі від імені України. Хвилюючий досвід став для артистки трансформуючим, а сама музична подія не "відпускає" її навіть через рік.

Так, 12 травня 2024 року в Лондоні Юлія Саніна в розкішній білій сукні від українського бренду Valery Kovalska вийшла на червону доріжку престижної британської премії BAFTA (премія Британської академії кіно і телевізійних мистецтв - прим. редактора). Ба більше - українська артистка опинилася серед лауреатів.

Співачка, як частина команди, яка створювала Євробачення-2023, отримала золоту маску в номінації "Найкраще шоу в прямому ефірі". Разом із нею нагороди отримали її колега по сцені Євробачення, британська акторка та співачка Анна Веддінґем, та британська команда BBC.

відео дня

"Мої вітання усім, хто створював Євробачення 2023! Минув рік, а ми продовжуємо з теплом згадувати, як дві країни і дві культури створили історію на сцені у Ліверпулі разом. І ця нагорода - красивий фінальний акорд Євробачення 2023", - поділилася емоціями Юлія Саніна у своєму блозі в Instagram.

Хто така Юлія Саніна? Юлія Саніна - українська співачка, авторка пісень, ведуча. Фронтвумен українського гурту The Hardkiss. Брала участь у шоу "Х-фактор-7" (журі та наставник), "Танці з зірками", "Маскарад", "Голос країни" (зірковий тренер). У 2023 році була однією з трьох ведучих музичного конкурсу "Євробачення", який відбувся в Ліверпулі, Велика Британія.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше український співак, шоумен і волонтер Володимир Дантес розповів про "зраду" мами - вона "зливає" невдалі фото артиста його дівчині, Даші Кацуріній.

Також стало відомо, що популярний український тік-токер уперше стане батьком. Влад Шевченко розповів, що його дружина Анастасія вагітна первістком.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред