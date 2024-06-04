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Зірка серіалу "Санта-Барбара" померла у віці 101 року

Анна Підгорна
4 червня 2024, 21:40
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Дженіс Пейдж полюбилася вітчизняному глядачеві завдяки популярній мильній опері.
Дженіс Пейдж померла.
Померла Дженіс Пейдж - що сталося із зіркою Санта-Барбари / колаж: Главред, фото: pexels.com, wikipedia.org

2 червня у віці 101 року померла американська акторка періоду Золотого століття Голлівуду Дженіс Пейдж. Смерть настала з природних причин у її власному будинку в Лос-Анджелесі. Про смерть Пейдж виданню Metro повідомив близький друг покійної Стюарт Ламперт.

Творча кар'єра Пейдж почалася в п'ятирічному віці - дівчинка співала в аматорських шоу в рідній Такомі. Після закінчення школи Дженіс вирушила підкорювати Голлівуд.

Там акторку помітили агенти Warner Bros., і підписали з перспективною дівчиною контракт. Крім Голлівуду їй вдалося завоювати своїм талантом Бродвей, а пізніше - телебачення. З кіно артистка пішла 2001 року. За свою успішну кар'єру Дженіс Пейдж отримала іменну зірку на голлівудській Алеї Слави.

відео дня

Загалом на її рахунку понад 100 ролей у різних кіно- і телепроєктах. Нашому глядачеві Дженіс Пейдж найбільш відома завдяки мильній опері "Санта-Барбара". У серіалі вона зіграла Мінкс Локрідж - матріарха сім'ї Локрідж, жінку з сильним характером і загадковим минулим, яке постійно переслідувало її.

Серіал Санта-Барбара

Санта-Барбара - американська денна мильна опера. Назва серіалу стала синонімом поняття "мильна опера" через його тривалість. Загалом було знято 2137 серій (9 сезонів). Дія відбувається в місті Санта-Барбара (Каліфорнія) і розповідає про життя багатої сім'ї Кепвеллів. Крім них також були зображені й інші сім'ї: від Локріджів, які змагалися з Кепвеллами, до менш забезпечених Андраде і Перкінсів, які стикалися зі схожими проблемами, пише Вікіпедія.

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Раніше від раку померла фіналістка конкурсу "Міс Світу-2005" Діведжі Сміт Дхіведжа. На початку року вона дізналася, що лікування припинило давати результат, і очікувала кінця в компанії чоловіка та маленької доньки.

Також літератор, публіцист, культурний і громадський діяч Віталій Капранов оприлюднив висновок лікарів щодо причин смерті його брата-близнюка і соратника Дмитра.

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