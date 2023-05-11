Зірка "Роккі" і "Нестримних" Дольф Лундгрен бореться з онкологією

На екрані Лундгрен - непереможний, але бій з раком дає суперечливі результати.

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Дольф Лундгрен хворий на онкологію / instagram.com/dolphlundgren

Американський актор шведського походження, ікона бодібілдерів і майстер бойових мистецтв Дольф Лундгрен навіть у свої 65 років справляє незабутнє враження своєю фізичною формою. Він все ще старанно та щодня тренується і ретельно стежить за харчуванням.

Проте його здоров'я підкосила хвороба, перед якою всі рівні - нещодавно Лундгрен вперше зізнався, що бореться з онкологією протягом останніх восьми років. Про це актор розповів у інтерв'ю Грему Бенсінгеру.

У 2015 році на одній з нирок Лундгрена було виявлено велике утворення, яке було видалено хірургічним шляхом. Протягом наступних 5 років актор регулярно проходив обстеження, і здавався абсолютно здоровим.

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Але в 2020 році рак повернувся: цього разу лікарі знайшли відразу 6 пухлин. Операція була неможлива через їх крупний розмір, тому актор пройшов системну терапію. Але нові пухлини продовжували виникати.

Лундгрен зізнається: в якийсь момент його лікар порадив йому завершити кінокар'єру і присвятити час сім'ї та відпочинку, адже йому, за словами медика, залишилося жити 2-3 роки.

Такий варіант акторові, який не припиняв зйомки через хворобу з моменту виявлення першої пухлини, не сподобався. Він став шукати нове лікування, яке має позитивний результат - зараз Дольф Лундгрен на фінальній стадії лікування. Він видаляє останні рубці, після чого його лікарі впевнено заявляють, що актор здобуде перемогу над раком.

Раніше стало відомо, що італійська супермодель Бьянка Балті заради натхнення своїх дочок повністю видалила молочні залози - таким чином манекенниця вирішила убезпечити себе від раку.

Також співачка Лайма Вайкуле поділилася власним досвідом боротьби з онкологією, який отримала близько 30 років тому - артистка зізнається, що важка недуга сильно змінила її.

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