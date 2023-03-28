"Проходила хіміотерапію, радіацію": Вайкуле відверто розповіла про свою хворобу

Співачка Лайма Вайкуле, яка поборола рак більше 30 років тому, зізналася, як їй вдалося впоратися з важкою хворобою.
Під час інтерв'ю на YouTube-каналі "І грянув Грем" Вайкуле відверто розповіла про недугу.
"Америка навчила мене посміхатися і ділитися проблемами. Я проходила хіміотерапію, радіацію. Багатьом знайомим, коли вони говорили, мовляв, припиняю, не можу, — твердила: "це закінчиться, і потім все буде добре, треба просто це пережити". Тим самим я можу допомогти, якщо комусь дуже погано. Я стала іншою людиною", - зізналася Вайкуле.
Варто нагадати, що Лайма Вайкуле розвіяла недавні чутки про те, що вона злягла з рецидивом онкології, якій перехворіла в кінці 80-их. У мережі давно говорять про те, що у виконавиці рецидив онкології. Більш того, кажуть, що артистка знаходиться в дуже важкому стані і, що, поруч з нею перебуває її подруга Пугачова.
68 - річна співачка ще повна сил і енергії, більш того - вона затребувана як артист. Нещодавно Вайкуле виступила на закритій вечірці мільйонера в Монако.
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