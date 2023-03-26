Зірка "Піратів Карибського моря" приїхав в Україну і розчулив фотографіями

Актор зустрівся з українськими дітьми як посол доброї волі UNICEF.

Орландо Блум в Україні/ Instagram orlandobloom

В Україну приїхав відомий британський актор Орландо Блум, який грав ролі у популярних фільмах "Пірати Карибського моря", "Володар Перснів" та багатьох інших.

Він прибув з візитом як посол доброї волі UNICEF, метою приїзду є підтримка українських дітей. Про це актор повідомив в Instagram.

Це вже не перший візит Блума до України – він приїжджав також у 2016 році. Актор наголошує, що українським дітям потрібно повернути дитинство.

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"Я ніколи не очікував, що війна загостриться по всій країні, відколи я був там. Але сьогодні мені пощастило почути дитячий сміх… Дітям в Україні треба повернути дитинство", – написав він.

Він повідомив, що відвідав центр "Спільно", який підтримує UNICEF. Актор зазначає, що таких центрів є понад 180. Він побував в одному з них, який розміщений у метро. Там батьки можуть щодня на кілька годин залишати своїх дітей, щоб вони могли погратись, позайматись творчістю, відпочити і відчути себе в безпеці.

Також Блум поділився фотографіями з дітьми, які зробив у цьому центрі.

Раніше повідомлялося, що відомий актор з Ірландії Джек Глісон, який прославився роллю юного короля-негідника в фентезі-серіалі телеканалу HBO "Гра престолів", приїхав в Україну. Він відвідав Київ і підтримав українців.

Нагадаємо, раніше в Україні побував легендарний французький режисер і володар премії "Оскар" Мішель Хазанавічус. У мережі був опублікований знімок режисера Мішеля Хазанавічуса на тлі Центрального залізничного вокзалу столиці України.

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