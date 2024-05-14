Зірка "Кіборгів" зізнався, чи боїться мобілізації

Зірка кіно та актор Київського академічного драматичного театру на Подолі розповів про колег, яких уже мобілізували в армію.

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Зірка "Кіборгів" В'ячеслав Довженко зізнався, чи боїться мобілізації / колаж Главред, фото УДТАГ

47-річний український відомий актор театру і кіно В'ячеслав Довженко зізнався, чи готовий мобілізовуватися до лав ЗСУ і йти на фронт. Про це зірка фільму "Кіборги" розповів YouTube-проекту "Наодинці".

За словами Довженка, він не боїться можливості вирушити на фронт - мовляв, ми всі раніше боялися, що РФ нападе на Україну, а тепер цей страх зник.

"Ця боязнь нам щось дала? Вони ж напали все одно. Якщо тебе заберуть в армію, на війну, цей страх тобі щось дасть? Якщо прийде до мене черга, значить, прийде черга. Що тут зробиш", - заявив актор.

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Щодо можливості бронювання від мобілізації, каже Довженко, то це нібито "дрібна політика" і актор не знає, кого і як насправді бронюють.

"Але в нас теж є ресурси, які закінчуються. І це страшно", - вважає артист.

Також Довженко не міг не згадати про трагічну історію свого колеги по Театру на Подолі Василя Кухарського, який пішов на фронт, під час боїв був важко поранений і торік помер.

"Вася Кухарський, царство небесне, пішов із перших днів практично і на сьогодні це втрата для театру", - розповів артист.

Згодом, каже Кухарський, із Театру на Подолі боронити Україну пішли актори Костянтин Темляк та Юрій Феліпенко.

"Це велика втрата для репертуару. Величезна просто", - підсумував він.

Хто такий В'ячеслав Довженко? В'ячеслав Довженко - український актор театру і кіно. Лауреат премії "Золота дзиґа" в категорії за найкращу чоловічу роль, повідомляє "Вікіпедія". Відомий за ролями у фільмі "Молитва за гетьмана Мазепу", "Кіборги", "Інший Франко", "Дім слово".

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