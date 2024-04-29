Подогрел слухи о романе: Позитива "застукали" на людях с партнершей из "Танців з зірками"

Відомий український поп-співак Позитив (він же Олексій Завгородній - колишній соліст колективу "Время и стекло") потрапив під камери папараці в компанії танцівниці Юлії Сахневич. Журналісти програми "Ближче до зірок" телеканалу "ТЕТ" зняли Сахневич і Позитива (вони колись брали участь у реаліті-шоу "Танці з зірками") на концерті Артема Пивоварова в Палаці Спорту в Києві.
Танцівниці та співаку вже давно приписують романтичні стосунки. У сюжеті йдеться, що Сахневич уже давно "вкрала серце музиканта".
Під час нещодавньої розмови зі Славою Дьоміним Позитив зізнався, що навмисне не афішує своє особисте життя після розлучення з Анною Андрійчук.
"Я дуже сильно хотів зробити це на День святого Валентина, поділитися. Тому що моїй другій половинці це важливо. Але потім я сказав, що давай поки не будемо, тому що багато інших новин. Десь приємні, десь неприємні. Я дуже хочу це правильно зробити". У Мережі давно ходять чутки, що Позитив зустрічається зі своєю партнеркою з Танців з зірками", - сказав артист.
Хто такий Позитив
Олексій Завгородній, більш відомий під псевдонімом Позитив - український співак і композитор, автор пісень, музичний продюсер і актор. Як пише Вікіпедія, він є учасником гурту MOZGI продюсерського центру MOZGI Entertainment.
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Зазначимо, співак Позитив розставив усі крапки над "і" в дружбі з шоуменом Потапом, який останнім часом дедалі частіше потрапляє в різні скандали. Також співак не змовчав і про дружину Потапа Настю Каменських.
А також Анна Андрійчук - колишня дружина Позитива, вийшла заміж вдруге. До того ж це побічно підтвердили українські знаменитості, які засипали її привітаннями - Юрій Горбунов, Марта Адамчук і навіть Потап, якого Андрійчук вважає своїм братом.
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