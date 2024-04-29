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Подогрел слухи о романе: Позитива "застукали" на людях с партнершей из "Танців з зірками"

Дмитро Відоменко
29 квітня 2024, 02:45
Співак Позитив засвітився в компанії Юлії Сахневич - екс-партнерки по "Танцях з зірками". Парі давно приписують роман.
Позитив, Сахневич
Позитиву та Юлії Сахневич давно приписують роман / Колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Відомий український поп-співак Позитив (він же Олексій Завгородній - колишній соліст колективу "Время и стекло") потрапив під камери папараці в компанії танцівниці Юлії Сахневич. Журналісти програми "Ближче до зірок" телеканалу "ТЕТ" зняли Сахневич і Позитива (вони колись брали участь у реаліті-шоу "Танці з зірками") на концерті Артема Пивоварова в Палаці Спорту в Києві.

Танцівниці та співаку вже давно приписують романтичні стосунки. У сюжеті йдеться, що Сахневич уже давно "вкрала серце музиканта".

Під час нещодавньої розмови зі Славою Дьоміним Позитив зізнався, що навмисне не афішує своє особисте життя після розлучення з Анною Андрійчук.

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"Я дуже сильно хотів зробити це на День святого Валентина, поділитися. Тому що моїй другій половинці це важливо. Але потім я сказав, що давай поки не будемо, тому що багато інших новин. Десь приємні, десь неприємні. Я дуже хочу це правильно зробити". У Мережі давно ходять чутки, що Позитив зустрічається зі своєю партнеркою з Танців з зірками", - сказав артист.

Хто такий Позитив

Олексій Завгородній, більш відомий під псевдонімом Позитив - український співак і композитор, автор пісень, музичний продюсер і актор. Як пише Вікіпедія, він є учасником гурту MOZGI продюсерського центру MOZGI Entertainment.

Позитив - останні новини по темі

Зазначимо, співак Позитив розставив усі крапки над "і" в дружбі з шоуменом Потапом, який останнім часом дедалі частіше потрапляє в різні скандали. Також співак не змовчав і про дружину Потапа Настю Каменських.

А також Анна Андрійчук - колишня дружина Позитива, вийшла заміж вдруге. До того ж це побічно підтвердили українські знаменитості, які засипали її привітаннями - Юрій Горбунов, Марта Адамчук і навіть Потап, якого Андрійчук вважає своїм братом.

Читайте більше про Позитива:

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