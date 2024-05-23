Зірка "Гри престолів" Момоа після розлучення показав нову кохану

Відомий голлівудський артист з "Гри престолів" і дилогії "Аквамен" Джейсон Момоа вперше після оголошення про шлюборозлучний процес з акторкою і моделлю Лізою Боне закрутив новий роман - з акторкою Адрією Архоною. На своїй сторінці в Instagram зірка Голлівуду опублікував спільні фото з дівчиною, які були зроблені під час їхньої подорожі до Японії.
На одному зі знімків вони позували за спільною вечерею. На світлині актор ніжно обіймає свою кохану. А на іншому знімку пара мило позувала на тлі водойми.
"Японія, ти - мрія, що збулася, ти підкорила мене", - підписав знімки Момоа.
До того протягом 17 років Джейсон Момоа перебував у стосунках і шлюбі з актрисою Лізою Боне. На початку цього року подружжя розпочало процес розірвання шлюбу. Але насправді пара розійшлася з жовтня 2020 року. У них є двоє спільних дітей - донька Лола та син Накоа-Вулф.
Хто такий Джеймон Момоа?
Джозеф Джейсон Намакеаха Момоа (Джозеф Джейсон Намакеаха Момоа) - американський актор, режисер, сценарист і продюсер гавайського походження. Прославився ролями войовничих героїв у фантастичних бойовиках і фентезі, таких як "Конан-варвар", "Гра престолів", "Аквамен", "Зоряна брама: Атлантида", "Форсаж 10", "Форсаж 11", повідомляє "Вікіпедія".
Нагадаємо, раніше ексдружина нардепа Миколи Тищенка, блогерка і бізнесвумен Алла Барановська, поскаржилася на серйозні проблеми зі здоров'ям через які не може ходити сама майже місяць.
Також "Хюррем з Пишного століття", турецько-німецька акторка та модель Мер'єм Узерлі, зганьбилася пропагандистською вечіркою на День народження молодшої доньки.
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