Кхал Дрого в активному пошуку: Джейсон Момоа офіційно розлучається з дружиною

Сім'я акторів Джейсон Момоа і Лізи Боне заслужено вважалися однією з найкрасивіших пар Голлівуду - стильні, неповторні, з потужною харизмою і завжди такі шалено закохані, на кожній червоній доріжці разом вони здійснювали фуррор.
Момоа і Боне познайомилися та закрутили роман у 2005 році, коли Джейсону було 26, а Лізі - 38. Одружилися вони лише 12 років потому, в 2017 році, вже виховуючи двох спільних дітей. А через п'ять років, у січні 2022-го, пара оголосила про розставання.
Однак на розлучення вони подали лише зараз. Про це повідомляє видання The Guardian. Ініціатором процесу виступила Боне, яка також зазначила, що не живе з Момоа з жовтня 2020 року. Як привід для розриву шлюбу вона вказала непримиренні розбіжності.
Згідно з документами, які акторка доклала до заяви, жоден з подружжя не буде претендувати на грошову компенсацію, одноразову або регулярну, після розірвання шлюбу. Також вони врегулюють розділ активів та опіки над двома неповнолітніми дітьми.
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