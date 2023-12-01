Шаурма з борщу: Клопотенко здивував рішенням

Відомий в Україні кухар Євген Клопотенко спеціалізується на приготуванні різних страв. Однак він славиться не тільки винаходом унікального меню для школярів і рецептами в цілому, а й цікавим і незвичайними рішеннями.
В одній зі своїх соцмереж Клопотенко показав, як приготував шаурму з борщу.
Шаурма з борщу - рецепт Євгена Клопотенка
Вам знадобиться:
- шаурма
- борщ
- лук зелений
- часник
- сметана
- лаваш
- сито
- сковорода
Як приготувати шаурму з борщу:
Для того, щоб приступити до готування, необхідно процідити через сито борщ так, щоб залишилася тільки гуща. Її необхідно викласти на лаваш, зверху потрібно укласти зелену цибулю і порізати часник. Останнім штрихом є сметана. Її необхідно рівномірно розподілити по гущі і загорнути лаваш звичним способом, після чого відправити на сковороду і обсмажити.
"Це якийсь прикол, але мені сподобалося", - прокоментував свою страву Клопотенко.
Дивіться відео про те, як приготувати шаурму з борщу:
@klopotenko_chef Це якийсь прикол, але мені сподобалось ? #борщ# шаурма# авокадохейт♬ Шо З-Під Дуба-DakhaBrakha
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