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Шаурма з борщу: Клопотенко здивував рішенням

Єлизавета Бельмас
1 грудня 2023, 17:57
Євген Клопотенко приготував шаурму з борщу.
Шаурма з борщу: Клопотенко здивував рішенням
Шаурма з борщу: Клопотенко здивував рішенням / колаж: Главред, фото: скріншот Тікток

Відомий в Україні кухар Євген Клопотенко спеціалізується на приготуванні різних страв. Однак він славиться не тільки винаходом унікального меню для школярів і рецептами в цілому, а й цікавим і незвичайними рішеннями.

В одній зі своїх соцмереж Клопотенко показав, як приготував шаурму з борщу.

Шаурма з борщу - рецепт Євгена Клопотенка

Вам знадобиться:

відео дня
  • шаурма
  • борщ
  • лук зелений
  • часник
  • сметана
  • лаваш
  • сито
  • сковорода

Як приготувати шаурму з борщу:

Для того, щоб приступити до готування, необхідно процідити через сито борщ так, щоб залишилася тільки гуща. Її необхідно викласти на лаваш, зверху потрібно укласти зелену цибулю і порізати часник. Останнім штрихом є сметана. Її необхідно рівномірно розподілити по гущі і загорнути лаваш звичним способом, після чого відправити на сковороду і обсмажити.

"Це якийсь прикол, але мені сподобалося", - прокоментував свою страву Клопотенко.

Дивіться відео про те, як приготувати шаурму з борщу:

@klopotenko_chef Це якийсь прикол, але мені сподобалось ? #борщ# шаурма# авокадохейт♬ Шо З-Під Дуба-DakhaBrakha

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борщ шаурма Євген Клопотенко
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