Зірка "300 спартанців" Джерард Батлер зустрічається з молоденькою моделлю - ЗМІ

Актора застукали під час побачення з розкішною блондинкою, яка молодша за нього на 25 років.

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Джерард Батлер новини - у Джерарда Батлера роман із Пенні Лейн / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Шотландський актор Джерард Батлер протягом довгих років (з 2014 по 2021) зустрічався з дизайнеркою Морган Браун. Бурхливий роман складався з постійних розставань і примирень, і навіть після їхнього остаточного розриву Батлера і Браун кілька разів бачили разом.

Крім того 54-річний затятий холостяк свого часу мав романи з акторками Дженніфер Еністон і Джессікою Біл, а також із румунською моделлю Мадаліною Генеа. Тепер же в тенета плейбоя потрапила американська модель на 25 років молодша за нього.

Новою обраницею актора стала Пенні Лейн - модель, тренер і акторка-початківець. Про їхній можливий роман повідомляє видання The Sun.

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Пару застали в Лондоні під час побачення: спершу Батлер і Лейн пообідали в кафе, а потім вирушили на прогулянку. На знімках, які публікують папараці, актор і модель виглядають щасливими, багато сміються і ніжно торкаються одне одного. Офіційно ні Батлер, ні Лейн свій роман поки що не підтвердили.

Дивіться фото, який вигляд має нова подружка Джерарда Батлера:

Хто такий Джерард Батлер? Джерард Батлер - шотландський актор. Найвідоміші кінороботи: "Привид Опери", "300 спартанців", "Гола правда", "Законослухняний громадянин", "Рок-н-рольщик" тощо. За 24 роки кінокар'єри знявся в більш ніж 70 фільмах.

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