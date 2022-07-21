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Зоряна епідемія: Аліна Гросу опинилася на лікарняному ліжку

21 липня 2022, 01:10

Молода артистка перестала справлятися з напругою самостійно.

Аліна Гросу
Аліна Гросу потрапила до лікарні через нерви / instagram.com/alina_grosu

Українська співачка і актриса Аліна Гросу потрапила в лікарню. Погане самопочуття привело артистку в лікарняне ліжко.

На своїй сторінці в Instagram Гросу показала, як їй роблять крапельне внутрішньовенне вливання. Обставини, які стали причиною для її нездужання, співачка не розкривала.

Втім, вона натякнула, що крапельницю їй поставили через розхитані нерви. Ймовірно, перевтома через волонтерську роботу під час війни нашкодила здоров'ю артистки.

Останнім часом в ЗМІ все частіше стали з'являтися новини про те, що знаменитості потрапляють в лікарні з симптомами нервового виснаження або перевтоми.

Аліна Гросу
Аліна Гросу потрапила до лікарні через нерви / instagram.com/alina_grosu

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Раніше українська акторка і зірка телесеріалу Свати Анна Кошмал потрапила в лікарню - вона також лягла під крапельницю, і подякувала медперсоналу за допомогу.

68-річна Лайма Вайкуле навпаки відчуває себе прекрасно: вона спростувала чутки про рецидив онкології, якою латвійська співачка перехворіла в кінці 80-их років.

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