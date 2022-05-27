"Дорога донечка, Стефанія!": дружина Сергія Притули вперше показала їх молодшу дочку

Маленькій Стафанії кілька днів тому виповнився один рік.
Дружина Сергія Притули, Катерина Притула, вперше показала зворушливі фото їхньої доньки. Їй виповнився один рік 25 травня.
Раніше пара не показувала обличчя малятка. Кадри, які Катерина опублікувала в Instagram, вона супроводила дуже зворушливим повідомленням.
"Дорога донечка, Стефанія! Наша безмежна любов! Відсвяткували 1 рік з твого Дня народження! Бути батьками такої неймовірної дівчинки - це справжнє щастя! Нехай це буде перше і останнє свято не під мирним небом! І нехай тата в твоєму житті буде більше! Будь нам здорова, наша квіточка! Любимо", - написала дружина Притули.
Зазначимо, що у Сергія і Катерини є спільна дочка Соломія, дівчинка народилася в 2017 році. А також у Притули є син від першого шлюбу - Дмитро.
Раніше Сергій Притула повідав про те, що з дружиною Катериною замислюються над ще однією дитиною.
"Зараз такий намір, що ще кілька місяців Стефанія буде годуватися маминої сісьою, а потім мама хоче просто трохи відпочити, побачити світ, повернутися до роботи. Потім подивимося, відійде організм і так далі, але ми категорично за", - сказав Притула в інтерв'ю Каті Осадчій.
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