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"Дорога донечка, Стефанія!": дружина Сергія Притули вперше показала їх молодшу дочку

27 травня 2022, 10:08

Маленькій Стафанії кілька днів тому виповнився один рік.

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Дружина Сергія Притули вперше показала їх молодшу дочку / instagram.com/kateryna_pry/

Дружина Сергія Притули, Катерина Притула, вперше показала зворушливі фото їхньої доньки. Їй виповнився один рік 25 травня.

Раніше пара не показувала обличчя малятка. Кадри, які Катерина опублікувала в Instagram, вона супроводила дуже зворушливим повідомленням.

"Дорога донечка, Стефанія! Наша безмежна любов! Відсвяткували 1 рік з твого Дня народження! Бути батьками такої неймовірної дівчинки - це справжнє щастя! Нехай це буде перше і останнє свято не під мирним небом! І нехай тата в твоєму житті буде більше! Будь нам здорова, наша квіточка! Любимо", - написала дружина Притули.

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instagram.com/kateryna_pry/
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instagram.com / kateryna_pry/
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instagram.com / kateryna_pry/

Зазначимо, що у Сергія і Катерини є спільна дочка Соломія, дівчинка народилася в 2017 році. А також у Притули є син від першого шлюбу - Дмитро.

Раніше Сергій Притула повідав про те, що з дружиною Катериною замислюються над ще однією дитиною.

"Зараз такий намір, що ще кілька місяців Стефанія буде годуватися маминої сісьою, а потім мама хоче просто трохи відпочити, побачити світ, повернутися до роботи. Потім подивимося, відійде організм і так далі, але ми категорично за", - сказав Притула в інтерв'ю Каті Осадчій.

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