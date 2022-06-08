ЖК зірки Скаженого весілля обстріляли з "Градів": "Було дуже страшно. І звук, і вибух"

Арам Арзуманян розповів, як рашисти обстріляли його ЖК з Градів / instagram.com/aram_dad

Український актор і комік вірменського походження, зірка фільмів Скажене весілля, серіалів Скажені сусіди, Великі вуйки та ін., Арам Арзуманян в інтерв'ю Зірковому шляху розповів, що з приходом війни став вважати себе "щирим українським націоналістом".

Зараз Арзуманян з колегами по сцені займається волонтерством і дає концерти для воїнів ЗСУ. На початку війни він скооперувався з сусідами, і патрулював житловий комплекс.

"Я ходив з битою - зі зброї була тільки вона й "коктейлі Молотова". Було страшно, але ми не боялися. Саме ходив по ЖК, і надсилають фотку, начебто спускається якийсь кадировський десант. Мені так страшно було. Що я з цією битою буду робити?" - ділиться спогадами актор.

Також він пережив "приліт" в його ЖК, в якому якраз знаходився, коли рашисти почали обстрілювати житлові квартали Києва. "Було дуже страшно. І звук, і вибух. Я не розуміюся на цьому, але хлопці військові сказали, що це був "Град". У під'їзді повибивало скло уламками, але у квартирі все нормально", - розповів Арзуманян.

На щастя, ні він, ні його сім'я не постраждали. На той момент дружина актора з двома маленькими дітьми виїхала на Західну Україну. Зараз сім'я повернулася додому, до Києва, і з нетерпінням чекає свого батька з чергової поїздки на "передок".

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Раніше стало відомо, що під обстріл рашистів потрапила гримерна Студії Квартал 95 - приміщення отримало значні пошкодження.

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