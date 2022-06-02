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Рашисти обстріляли гримерну Студії Квартал 95

2 червня 2022, 04:56

Приміщення сильно постраждало і вимагає серйозних відновлювальних робіт.

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Гримерну Студії Квартал 95 обстріляли рашисти / instagram.com/kvartal95official

Ірина Пікалова, виконавчий продюсер Студії Квартал 95 і колишня дружина актора і сценариста Студії Олександра Пікалова, показала, що сталося з акторською гримерною кімнатою після рашистського обстрілу.

На офіційній сторінці студії в Instagram з'явилися кадри, зняті Іриною. У стінах і стелі гримерки зяють дірки, меблі побиті, вікна тріснули, подекуди відпала обшивка.

"Гримерки бувають різні. Грьобані орки", - підписала кадри Пікалова.

Як виглядає після обстрілу будівля зовні, а також місцезнаходження гримерки Кварталу вона вказувати не стала в цілях безпеки. На кадрах видно, що приміщення потребує ремонту та відновлення.

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Гримерну Студії Квартал 95 обстріляли рашисти / instagram.com/kvartal95official

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