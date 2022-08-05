Жирний Кіркоров у вогні: Олена Мозгова показала "новий герб" РФ

Продюсерка не могла перестати сміятися з "бройлерної грудки" співака.
Українська продюсерка Олена Мозгова натрапила на кадр рашитсткого кінофільму, в якому співак-путініст Філіп Кіркоров зіграв жар-птицю. Убога комп'ютерна графіка перетворила старіючого пропагандиста в жирну курку гриль, обійняту язиками полум'я.
Примітно, що художники навіть не намагалися надати образу співака правдоподібності або якоїсь естетики. Його голову просто приліпили поверх невдалої картинки.
Смішним, і одночасно моторошним кадром Мозгова поділилася на своїй сторінці в Facebook. "Навіть не знаю, що написати... Сміюся вже п'ять хвилин точно. Що б лапті не знімали, виходить якесь порно", - підписала знімок бройлерного Кіркорова продюсерка.
У коментарях запропонували співака в образі жар-птиці зробити гербом РФ замість двоголового орла - ідеально відображає суть країни-окупанта.
Нагадаємо, Філіп Кіркоров, який відмовчувався про війну в Україні, визначився зі своєю позицією. Співак вирішив провідати "трьохсотих" окупантів, яким поки пощастило вижити в Україні, і він особисто поспілкувався з солдатами, які вбивали або хотіли вбити українців.
Журналіст-опозиціонер Олександр Невзоров пояснив цю "подорож" анатомічним феноменом, яким, на його думку, є Кіркоров.
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