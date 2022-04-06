"Жирік гріє тобі місце": Потап порадив Медведєву готуватися до "концерта Кобзона"

Потап порадив Медведєву готуватися до "концерту Кобзона " / скріншот

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв вибухнув погрозами на адресу не тільки України, а й усієї Європи.

У черговій заяві він пригрозив побудувати "відкриту Євразію від Лісабона до Владивостока".

Маячню Медведєва не залишив без уваги український продюсер, шоумен і співак Потам. На своїй сторінці в Instagram він написав послання путінському посіпаці.

"Діма, в далекі часи ми були з тобою знайомі особисто, мені подобалося, як ти танцюєш смішний танець, твоя маленька роль у великому правлінні карлика тебе завжди влаштовувала, але те, у що ти перетворився разом з божевільним режимом, Діма, вражає своєю шизофренічною масштабністю... з українців вилучити українське - це як з людини дістати людське", - зазначив Потап.

читайте також"На твоїй могилі заспіваємо ми дружно гімн України": Потап "припечатав" пропагандиста КрасовськогоЗа його словами, своїми заявами Медведєв вже не здатний залякати українців, які понад місяць протистоять російській армії.

"Те що ви керуєте країною дурнів, очевидно настільки, що вже не здатне ні здивувати, ні налякати.... Ваша безпорадність в менеджменті своєї власної країни, заснована на неможливості контролю, перед обличчям смерті, викликає... нічого вже це не викликає... Скоро, Діма, скоро тобі на концерт до Кобзона, Жирік гріє тобі місце...ось так буде, а не Лісабон і тд. Вас всіх затопчуть причому свої ж, а ми додамо ... ми станцюємо твій знаменитий танець в двох метрах над тобою, Діма", - підсумував Потап.

instagram.com/realpotap/

Раніше Потап відповів "російському Патріоту" Безрукову, який на підтримку російської військової агресії зачитав вірш Пушкіна, їдким віршем власного твору.

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