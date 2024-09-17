Дружина "Кена" Гослінга зізналася, що змусило її піти з кіно

Єва Мендес назвала причину, через яку більше не займається акторством.

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Єва Мендес новини - чому Єва Мендес перестала зніматися в кіно / колаж: Главред, фото: instagram.com/evamendes

Американська акторка Єва Мендес востаннє з'явилася на екранах 10 років тому - у фільмі свого чоловіка Раяна Гослінга. Відтоді артистка присвячує себе турботі про сім'ю, написанню дитячих книжок і різним бізнес-проєктам.

Розраховувати, що Мендес повернеться до своєї акторської кар'єри, шанувальникам її творчості, на жаль, не доводиться. Як повідомляє Daily Mail, зірка не надто вже прагне назад на знімальний майданчик.

Свою відмову від акторства Єва пояснює дуже просто: вона йшла з думкою, що досягла вершини. Нині артистка не виключає, що може повернутися, якщо їй запропонують цікаву роль, однак за останні 10 років подібного дива не сталося.

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"Я не знаю, коли повернуся. Якщо є цікаві ролі. Я пішла в той момент, де... це було десять років тому... я відчувала, що я це зробила, розумієте?" - поділилася Єва Мендес.

Хто така Єва Мендес? Єва Мендес - американська акторка кубинського походження. Найвідоміші роботи: "Метод Хітча", "Примарний вершник", "Місце під соснами". У 2006 році увійшла до списку найпривабливіших акторок за версією журналу Maxim. Дружина актора Раяна Гослінга.

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