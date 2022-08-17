Дружина Дмитра Гордона показала себе в палких обіймах чоловіка

Алеся Бацман показала зворушливе фото з Дмитром Гордоном / instagram.com/alesiabatsman

Журналістка і ведуча Алеся Бацман показала ніжне фото з колегою і чоловіком Дмитром Гордоном.

Пару журналістів, яка в певних колах заслужили досить скандальну репутацію, об'єднує любов і повага один до одного, які вони не соромляться продемонструвати.

Так на сторінці Бацман в Instagram з'явилося їх спільне фото. Гордон з дружиною позували на узбіччі траси, на тлі красивого заходу сонця.

Журналіст зі щасливою посмішкою став за спиною дружини, разом вони трималися за руки, широко розвівши їх в сторони.

Алеся Бацман і Дмитро Гордон / instagram.com/alesiabatsman

Шанувальники раді бачити, що навіть у складні часи Гордон і Бацман зберігають любовну іскру:

"Круто! Ви чудові! Сподіваюся, що скабєєвим, соловйовим і їм подібним недовго залишилося нести пургу , Слава Україні, перемоги вам!"

"Ви дуже гармонійна і красива пара ❤️"

"❤️❤️❤️Три сонця!"

"Фото відмінне, на паспорт:)".

Раніше українські ЗМІ застукали "холостяка" Мішу Заливако за ніжностями з переможницею 11 сезону Ганною Богдан. Пара, яка нещодавно оголосила про розставання, милувалася прямо на вулиці.

Також шеф-кухар і телеведучий Ектор Хіменес-Браво показав свою молоду кохану, особистість якої так і зберігає в секреті. Образ обраниці шоумена шанувальники збирають по шматочках.

Інші новини: