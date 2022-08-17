Дружина Дмитра Гордона показала себе в палких обіймах чоловіка

Сімейний портрет на заході сонця вийшов особливо зворушливим.
Журналістка і ведуча Алеся Бацман показала ніжне фото з колегою і чоловіком Дмитром Гордоном.
Пару журналістів, яка в певних колах заслужили досить скандальну репутацію, об'єднує любов і повага один до одного, які вони не соромляться продемонструвати.
Так на сторінці Бацман в Instagram з'явилося їх спільне фото. Гордон з дружиною позували на узбіччі траси, на тлі красивого заходу сонця.
Журналіст зі щасливою посмішкою став за спиною дружини, разом вони трималися за руки, широко розвівши їх в сторони.
Шанувальники раді бачити, що навіть у складні часи Гордон і Бацман зберігають любовну іскру:
"Круто! Ви чудові! Сподіваюся, що скабєєвим, соловйовим і їм подібним недовго залишилося нести пургу , Слава Україні, перемоги вам!"
"Ви дуже гармонійна і красива пара ❤️"
"❤️❤️❤️Три сонця!"
"Фото відмінне, на паспорт:)".
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