Собака робить більше: дружина Цекало заговорила про мир

Коротко:
- Ервін одягла на собаку символічний светр
- Що вона сказала
Дружина російського продюсера українського походження Олександра ЦекалоДарина Ервін, який мовчить про жорстоке вторгнення терористичної Росії в Україну, вперше заговорила про мир.
Тим часом, на своїй сторінці в Instagram, вона зробила це в дивній формі.
Ервін опублікувала фото, як гуляє зі своїм собакою в спеціальному собачому светрі з написом на івриті.
За словами самої жінки, напис на собачому аутфіті означає "мир".
"Моя собака носить светр, на якому написано слово "мир" на івриті. Я б хотіла, що б більше людей носили його. Реально, вона (собака - авт.) робить більше для світової гармонії, ніж більшість людей", - написала вона.
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Нагадаємо, раніше нехарактерне фото Олександра Цекало потрапило в мережу. На фото - він позує з цигаркою, а також поруч із полотном. Примітна деталь - Цекало перебуває в костюмі Адама, демонструючи не дуже атлетичну статуру.
Зазначимо, раніше Главред писав, що у дівчини стали помітними і видатними вуха. Вони настільки стали великими, що коментатори подумали про те, що вона їх наростила.
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Хто такий Олександр Цекало?
Олександр Цекало - радянський і російський артист українського походження, музикант, актор, телеведучий, продюсер, творець проєктів "Велика різниця" і "Прожекторперісхілтон". Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жодного разу не висловився про Велику війну.
Подейкують, що в Росію він не приїжджає і зі старими друзями не спілкується. Водночас його бізнес - продюсерська компанія Sreda - продовжує працювати в РФ і випускає фільми та серіали навіть під час війни.
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