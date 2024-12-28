Собака робить більше: дружина Цекало заговорила про мир

Дружина Олександра Цекало вперше заговорила про мир.

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Дарина Ервін здивувала схудненням / Колаж Главред, фото Instagram/darina.ervin

Коротко:

Ервін одягла на собаку символічний светр

Що вона сказала

Дружина російського продюсера українського походження Олександра ЦекалоДарина Ервін, який мовчить про жорстоке вторгнення терористичної Росії в Україну, вперше заговорила про мир.

Тим часом, на своїй сторінці в Instagram, вона зробила це в дивній формі.

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Ервін опублікувала фото, як гуляє зі своїм собакою в спеціальному собачому светрі з написом на івриті.

За словами самої жінки, напис на собачому аутфіті означає "мир".

Дарина Ервін заговорила про мир / Фото Instagram/darina.ervin

"Моя собака носить светр, на якому написано слово "мир" на івриті. Я б хотіла, що б більше людей носили його. Реально, вона (собака - авт.) робить більше для світової гармонії, ніж більшість людей", - написала вона.

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Нагадаємо, раніше нехарактерне фото Олександра Цекало потрапило в мережу. На фото - він позує з цигаркою, а також поруч із полотном. Примітна деталь - Цекало перебуває в костюмі Адама, демонструючи не дуже атлетичну статуру.

Зазначимо, раніше Главред писав, що у дівчини стали помітними і видатними вуха. Вони настільки стали великими, що коментатори подумали про те, що вона їх наростила.

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Хто такий Олександр Цекало? Олександр Цекало - радянський і російський артист українського походження, музикант, актор, телеведучий, продюсер, творець проєктів "Велика різниця" і "Прожекторперісхілтон". Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жодного разу не висловився про Велику війну.

Подейкують, що в Росію він не приїжджає і зі старими друзями не спілкується. Водночас його бізнес - продюсерська компанія Sreda - продовжує працювати в РФ і випускає фільми та серіали навіть під час війни.

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