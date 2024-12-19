Дружина Цекало вперше ризикнула поскаржитися на знущання

Дарина Ервін вийшла на зв'язок і зізналася в тому, що її мучить.

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Дружина Цекало розповіла про знущання / Колаж Главред, фото Instagram/darina.ervin

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Що говорить про свою зовнішність Дарина Ервін

На що вона скаржиться

Дружина російського продюсера українського походження Олександра ЦекалоДарина Ервін, який мовчить про жорстоке вторгнення терористичної Росії в Україну, зробила відверте зізнання вперше за довгий час.

Як цитує її російське пропагандистське видання Super.ru, вона здивована, що люди досі обговорюють і засуджують зовнішність інших людей.

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"Можливо, ця тенденція ще не прижилася, але знущатися над людьми в такий спосіб уже не круто", - додала Ервін.

Вона також прокоментувала свої вушка, які багато користувачів стали старанно обговорювати в соціальних мережах. "Я просто перестала приховувати, що вуха стирчать. У минулому ходило дуже багато чуток: спочатку люди розмірковували про пластику грудей, потім про імпланти в ділянці сідниць і багато іншого. Забавно, що всі ці твердження зникли, коли я схудла, але ніхто не потрудився з'ясувати, наскільки вони не відповідають дійсності. Тепер вся увага зосереджена на моїх вухах", - додала вона.

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Нагадаємо, раніше нехарактерне фото Олександра Цекало потрапило в мережу. На фото - він позує з цигаркою, а також поруч із полотном. Примітна деталь - Цекало перебуває в костюмі Адама, демонструючи не дуже атлетичну статуру.

Зазначимо, раніше Главред писав, що у дівчини стали помітними і видатними вуха. Вони настільки стали великими, що коментатори подумали про те, що вона їх наростила.

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Хто такий Олександр Цекало? Олександр Цекало - радянський і російський артист українського походження, музикант, актор, телеведучий, продюсер, творець проєктів "Велика різниця" і "Прожекторперісхілтон". Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жодного разу не висловився про Велику війну.

Подейкують, що в Росію він не приїжджає і зі старими друзями не спілкується. Водночас його бізнес - продюсерська компанія Sreda - продовжує працювати в РФ і випускає фільми та серіали навіть під час війни.

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